Speciális feltételekkel keres négylábú munkatársat a NAV.

Megszólalt a NAV: nem elég az erotikus fotó, adószám is kell A közelmúltban egy brit adóhatósági határozat miatt az Európai Bíróság is foglalkozott az Only Fans nevű, idehaza is egyre népszerűbb közösségi oldal működésével. Az ügy kiindulópontja az az alapvető kérdés volt: kinek is kell megfizetnie az áfát, és az pontosan mennyi? A luxembourgi eljárás kapcsán a Világgazdaság megkereste a magyar adóhivatalt azt tudakolva, hogy itthon hogyan kell a közterheket lerónia annak, aki úgynevezett alkotóként tartalmakat tölt fel az Only Fansre. Kiderült: önmagában nem elég az erotikus fotó.