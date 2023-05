A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) a tejek és a tejtermékek után a tartós élelmiszerek piacán is végzett gyorsított ágazati vizsgálatot, és ennek alapján hat javaslatot fogalmazott meg, amelyek hozzájárulhatnak a hatékonyabb versenyviszonyokhoz, ezen keresztül pedig az árak mérséklődéséhez.

Fotó: Bús Csaba / Petőfi népe

A GVH a meghatározó konzerv-, illetve fagyasztott zöldségtermékeket előállító vállalkozásoknál és élelmiszer-kiskereskedőknél a piac szerkezetéről, az árak alakulásáról, az értékesítési forgalomról és az árbevételekről gyűjtött információkat.

A vizsgálat alatt áttekintették a konzerv és fagyasztott zöldségek-gyümölcsök értékláncát.

Elsősorban 12 konkrét termékre összpontosítottak, egyebek mellett a csemegeuborkára, a morzsolt csemegekukoricára, a csicseriborsóra, a chilisbab-konzervekre, a meggybefőttre, a gyorsfagyasztott zöldborsóra, a mexikói zöldségkeverékre, a gyalult tökre, a hasábburgonyára és a sűrített paradicsomra.

A GVH hatékonyabb versenyviszonyokhoz, a piaci verseny erősítéséhez, ezen keresztül pedig az árak mérséklődéséhez vezető

javaslatai között szerepel a zöldségek és gyümölcsök magyarországi termelésének ösztönzése, a hatékonyságnövelés, a megújuló energiaforrások használatának támogatása és a precíziós mezőgazdasági szakképzés is.

Fotó: Pusztai Sándor / Kelet-Magyarország

A hivatal szakmai konzultációt kezdeményez az Agrárminisztériumnál, hogy részletesen bemutassa a termelői hatékonyságnövelésre vonatkozó megállapításait.

Javaslatként fogalmazták meg a termelői összefogás további ösztönzését, de rámutattak arra is, hogy a kiskereskedők magasabb nyereséget realizáltak a vizsgált tartós termékeken. A kutatás igazolta, hogy

a kiskereskedők bruttó árrése 2022-ben 25–35 százalék között mozgott,

„ami jelentősnek tekinthető”. A vizsgált termékek érdemi áremelkedése hozzájárulhatott a kiskereskedelmi forgalomban tapasztalt erős volumencsökkenéshez.

A javaslatok között szerepelt még a fenntartható csomagolás ösztönzése, valamint a folyamatos versenyhivatali fellépések is. Az utóbbi mellett szól, hogy a vizsgált időszakban tapasztalt nagymértékű árcsökkentésekből az a következtetés is levonható, hogy ehhez hozzájárulhattak a GVH célzott vizsgálatai is – írták.

A gyorsított ágazati vizsgálat eredményei alapján készült jelentéstervezetet a GVH nyilvános társadalmi konzultációra bocsátotta a honlapján. A piaci szereplők június 8-ig tehetnek észrevételeket.