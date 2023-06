Az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) előrejelzése szerint és a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) ajánlását is figyelembe véve 2023. június 21-én (szerda) 00.00 órától 2023. június 23-án (péntek) 24.00 óráig II. fokú hőségriasztást rendel el az ország egész területére vonatkozóan az országos tiszti főorvos – derül ki az NNK keddi közleményéből.

A tájékoztatás felhívja a figyelmet arra, hogy a tartós hőség megterheli az egészséges szervezetet is, ám a kisgyermekek, az idősek, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel élők különösen veszélyeztetettek ilyenkor. A közlemény emellett praktikus tanácsokkal is szolgál, mint például, hogy kánikula idején – különösen 11 és 15 óra között – tartózkodjunk hűvös helyen és kerüljük a szervezetünket terhelő fizikai munkát is, valamint zuhanyozzunk langyos vízzel naponta többször. Nem maradhat ki a jó tanácsok sorából az sem, hogy figyeljünk fokozottan a folyadékbevitelre.

Fotó: Makovics Kornél / Tolnai Népújság

Akik a vízparton keresik az enyhülést a hőségben, azok számára az NNK azt javasolja, hogy a 11–15 óra között kerüljék a napozást. Ha nincs lehetőség árnyékba húzódni, fehér sapka vagy széles karimájú kalap, hosszú ujjú, fehér, természetes anyagból készült ing segíthet, míg szemünket UV-szűrős lencsével vagy napszemüveggel óvhatjuk. A bőr védelme érdekében érdemes fényvédő krémet használni, továbbá napozást követően hűtsük le magunkat, mielőtt a vízbe mennénk.

Felhevült testtel semmiképp se ugorjanak a vízbe!

– hangsúlyozza a tájékoztatás, mely arra is felhívja a figyelmet, hogy az autókban kánikulában akár 70 Celsius-fok is lehet, és még félig leengedett ablak mellett vagy félárnyékban is percek alatt életveszélyes helyzet alakulhat ki. Ezért a kocsiban soha ne hagyjunk gyermekeket és háziállatokat, ha ilyet látunk, azonnal hívjuk a 112-es segélyhívó számot. Az autókat ilyenkor érdemes fokozott óvatossággal vezetni, és vigyük magunkkal a szokásosnál több, lehetőleg hűtött folyadékot.

Végezetül a közlemény arra is kitér, hogy hőségben az egyébként tökéletesen működő kéményeknél légdugó alakulhat ki. Ez elsősorban társasházaknál fordulhat elő. Ilyenkor a kéménybe beszorult hideg levegő nem engedi ki a meleg, felfele törekvő füstgázt, így az visszaáramlik a lakásba, és szén-monoxid keletkezik. Ezért fontos, hogy a nyílt égésterű vízmelegítő közelében legyen szén-monoxid-érzékelő. Ha valahol rendszeresen légdugó alakul ki a melegben, hívjunk kéményseprőt!