Gulyás Gergely: júliustól árplafont vezet be a kormány a villamos energiára

Július 1-től árplafont vezet be a kormány a villamos energiára, így a feldolgozóipar, szálláshely-szolgáltatás és a raktározás szektorokban a legmagasabb nettó ár 200 euró/megawatt lesz - jelentette be Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón. A gazdaságvédelmi akcióterv részeként a SZÉP-kártyán lévő összegeket augusztustól hideg ételre is fel lehet használni. A miniszter arról is beszélt, hogy továbbra is bizonytalan az uniós források sorsa, ugyanakkor ettől függetlenül emelkedik a pedagógusok bére, szerinte alaptalanok az életpályamodellt ért kritikák.

1 órája | Szerző: Járdi Roland

