Az előszezont követően június 17-én életbe lép a MÁV-Volán csoport főszezoni menetrendje – derül ki a társaság keddi tájékoztatásából. A főként a Balaton irányba utazók életét megkönnyítő menetrend augusztus 27-ig lesz érvényben, amelyt szeptember végéig az utószezoni menetrend követ.

Már a nyári menetrend első hétvégéjétől indulnak közvetlen vonatok Kelet-, Délkelet-Magyarország vármegyeszékhelyeiről a Balatonra, és a korábbi években még nem létező új viszonylatok is kényelmesebbé, gyorsabbá teszik az utazást a nyaralók, kirándulók számára – derül ki a tájékoztatásból.

Fotó: Kurucz Árpád / Magyar Nemzet

A nyári időszakban a Volánbusz menetrendje is változik az ország több térségében, köztük a Balaton vonzáskörzetében is, kedvezőbben lehet megközelíteni a tavat Sopronból, Győrből, illetve Tatabánya, Mór, Bakonycsernye, Zirc térségéből is. Bővül Balaton-felvidéken, a Káli-medence térségét érintő éjszakai járatok köre is.

A tájékoztatásból az is kiderül, hogy július elsejétől az országbérletek is felhasználhatók lesznek az IC- vagy más helyjegyköteles vonatok másodosztályán történő utazáshoz.