Egy negyedév alatt egyértelműen, 14 pontról 11 pontra csökkent a K&H ifjúsági index értéke. A felmérés 2023 második negyedévében készült hullámából kirajzolódik, hogy miközben a saját életükkel elégedett fiatalok aránya csökkent, az elégedetleneké nem nőtt, azaz összességében többen vannak változó állásponton – derül ki a pénzintézet közleményéből.

Fotó: Shutterstock

A bank 2012 óta minden negyedévben elkészíti az ifjúsági indexet, amely a 19–29 év közötti fiatalok anyagi, pénzügyi, munkaerőpiaci helyzetét, az élettel való elégedettségüket és a jövőbeli várakozásaikat ismerteti. Az idei második negyedévben mért plusz 11 pontos eredmény egyértelmű visszaesés az előző negyedévhez képest, és lényegében megegyezik a 2022 vége előtt mért szintekkel. Azonban a 2021 elején mért plusz 20 pontos csúcsértéktől jóval elmarad.

A kutatás eredményei szerint a magyar fiatalok 33 százaléka elégedett az életével, ez az arány az idei első negyedévben még 38 százalék volt.

A korosztály csaknem fele bizonytalan (48 százalék), azaz elégedett is, meg nem is, ez a szám három hónappal ezelőtt még csak 44 százalék volt. Az elégedetlenek aránya maradt 20 százalékos, vagyis az elégedett fiatalok kárára bővül a bizonytalanok köre.

A pénzintézet felmérése a fiatalok jövőképét is górcső alá vette. A derűlátó fiatalok aránya 67 százalékról 63 százalékra esett vissza egy negyedév alatt. Habár csökkenés történt, azonban a 19–29 évesek körében továbbra is többségben vannak azok, akik optimistán tekintenek jövőjükre. Ráadásul a pesszimisták aránya 16 százalékra esett vissza az előző negyedévben mért 19 százalékról, így összességében ez a mutató is arra erősít rá, hogy nőtt a jövőképüket ingatagnak érző fiatalok aránya.

A következő hetekben a bank publikálja az ifjúsági index második negyedévi részletes eredményeit, amiből kiderül, hogy a fiatalok hogyan látják az anyagi és munkaerőpiaci helyzetüket, milyen fizetéssel számolnak a jövőben, és az is, hogy milyen véleménnyel vannak az oktatásról.