Távozik a Mohu vezére, újraosztják a lapokat a Mol menedzsmentjében

Fontos személyi változásokról tájékoztatta a befektetőket a Mol szerda reggel, az olajipari vállalat közleménye szerint több fontos pozícióban is személyi cserék történnek a cég csoportszintű vezetésében.

Fontos változások a Mol vezetésében / Fotó: Cristi Croitoru / Shutterstock

Simola József távozik a Csoportszintű Pénzügyi vezérigazgató-helyettesi (GCFO) pozíciójából, és a Körforgásos Gazdasági Szolgáltatások szegmens ügyvezető igazgatójaként folytatja karrierjét a Mol Csoportnál. Dr. Székely Ákost nevezték ki a Mol pénzügyi szervezetének vezetésére a Csoportszintű Pénzügyi vezérigazgató-helyettesi pozíciójában 2025. augusztus 15-től.

Dr. Székely Ákos 2013 októberében csatlakozott a Mol-hoz, mint leányvállalati pénzügyi igazgató, később a MOL Petrolkémia, a MOL Magyarország és az INA pénzügyi területeit vezette. 2018-ban kinevezték a Csoportszintű Pénzügyi Tervezés és Beszámolás ügyvezetői igazgatóvá, ahol a kontrolling, a számviteli és az adózási területek koordinálásáért felelt.

Ezzel egyidejűleg Simola József 2025. augusztus 15-től Pethő Zsolt utódjaként csatlakozik a csoport Körforgásos Gazdasági Szolgáltatások üzletágához ügyvezető igazgatóként.

Simola József 2003-ban csatlakozott a Mol-hoz. 2006 és 2011 között a Mol Társasági Szolgáltatások területet vezette. 2011. május 1-jétől a Csoportszintű Pénzügyi vezérigazgató-helyettesi pozíciót tölti be.

Hernádi Zsolt, elnök-vezérigazgató a személyi változások kapcsán úgy fogalmazott: