Véget ért a dráma az egyik legnagyobb budapesti bevásárlóközpontban - ma már kinyitnak a boltok

Személyes tapasztalatunk szerint ma már rendben kinyithatnak a boltok az egyik legnagyobb budapesti bevásárlóközpontban. Tegnap, lényegében egész nap nem tudták fogadni a vásárlókat a Corvin Plazában működő üzletek.

Bezárt budapesti pláza: nagy volt a baj, kiderült, mi történt

Váratlanul bezárt Budapest egyik legnagyobb plázája kedden

Szerda reggel már láthatóan rendben készülődtek a nyitásra a plázában működő boltok. Tegnap este még teljesen bizonytalan volt, hogy ma ki tud-e nyitni a budapesti bevásárlóközpont.

Ahogy arról a Világgazdaság elsőként beszámolt, kedden délelőtt 11 óra környékén szinte teljes egészében elment az áram a Corvin Plazában. A beszámolók szerint a boltok üresek voltak: biztonsági őrök, becsukott ajtók és a bejárathoz tett táblák tájékoztatják az arra járókat, hogy az üzletek ideiglenesen nem üzemelnek.

A Corvin Plaza meghatározó létesítmény a budapesti kiskereskedelemben. Még 2010. október 27-én nyílt meg a józsefvárosi Corvin sétányon, a Futó utca 37–45. szám alatt. Az épület építési költsége 375 millió euró volt, a beruházó a Dél-Pest mintegy 400 ezer fős lélekszámára méretezte a célközönségét. A bevásárlóközpont négyszintes, bruttó kiskereskedelmi alapterülete 34 600 négyzetméter. Bőven több mint száz különböző bolt és üzlethelyiség működik benne.

Jelentős probléma volt a bezárt budapesti plázában

Lapunk tegnap este tudta meg, hogy a bezárásnak igen súlyos oka van: áramszünet keletkezett, mert

a pláza mellett folyó építkezésen teljes egészében elvágtak egy kábelt, amelyen keresztül a Corvin is kapja a villamos energiát.

Az Elmű szakemberei akkor már órák óta dolgoztak a probléma elhárításán. Reggelre sikerült megoldani a problémát, az egész plázában láthatóan volt áram, és nyitásra készültek a boltok.