Nemrég derült ki, hogy a 4iG-csoport eladta a Digi mobilhálózati eszközeit és frekvenciáit a Pro-M állami vállalatnak. Az ügylet értéke 68 milliárd forint volt. A 4iG elnöke, Jászai Gellért elmondta, hogy a cégcsoport és az állam között minden tranzakció valós értéken, nemzetközi tanácsadók és jogi irodák bevonásával történik, a piaci sztenderdek szerint. Példának hozta fel erre az Antenna Hungária- és a Vodafone-üzletet.

Jászai Gellért, a 4iG csoport elnöke.

Fotó: 4iG

A 4iG elnöke az Indexnek adott interjújában beszélt arról is, hogy miért van szüksége a magyar államnak a Digi infrastruktúrájára. Elmondta, régi állami terv volt, hogy a rádiófrekvenciás vészhelyzeti kommunikációt saját torony- és hálózati infrastruktúrán lehessen megoldani. Szerinte ennek nemzetbiztonsági jelentősége van.

Ennek a kritikus infrastruktúrának a megléte szuverenitási kérdés lett

– mondta Jászai. Hozzátette, hogy a vásárlással az állam olcsóbban jutott hozzá ehhez az infrastruktúrához, mintha a nulláról kellett volna azt felépítenie. Azt is elmondta, hogy

a vételár, vagyis a 68 milliárd forint teljes mértékben reális,

hiszen ebben benne van az éves üzemeltetési költség és a toronyhálózathoz szükséges központi hálózat kiépítésének a költsége is.

A cégvezető azt is elmondta, hogy

az így befolyt összeg egy részéből a 4iG-csoport majdnem 800 milliárd forintos adósságállományát csökkentik,

illetve a saját vezetékes és mobilhálózati infrastruktúrájukat is fejlesztik belőle. Kiemelte viszont, hogy a Digi eszközeinek értékesítésével egyértelmű lett, hogy nem jön létre egy negyedik nagy mobilszolgáltató Magyarországon. Jászai azt is elmondta, hogy ez a terv mindig is csak egy álom volt, hiszen a magyar piac nem elég nagy, hogy még egy nagy szolgáltatót elbírjon. Hozzátette: a cél az, hogy a jelenlegi DigiMobil-előfizetőket idővel áttereljék a Vodafone-hoz, ami a jövő évi márkaváltás után ONE néven működik tovább.

A magyar védelmi ipar digitalizációja

Az Index a 4iG és a Rheinmetall közötti partnerséggel kapcsolatban kérdezett rá arra, hogy a cégvezető nem lát-e kockázatot abban, hogy a német hadiipari vállalat az ukrajnai háború egyik legnagyobb beszállítója lett.

Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Jászai szerint ez nem érinti az együttműködésüket, hiszen az nem a világpolitikától függ. Úgy vélte, tisztában voltak azzal, hogy egy hadiipari vállalatról van szó, amikor a partnerséget megkötötték, így nem volt meglepő, hogy a német cég ilyenformán érintett az ukrajnai eseményekben. Szerinte a 4iG és a Rheinmetall együttműködése a védelmi ipar digitalizációján keresztül globális piacra lépési lehetőséget is jelenthet számukra.

Akárcsak az izraeli műholdtársaságon, a Spacecommon keresztül. A 4iG igyekszik többségi tulajdont szerezni az izraeli cégben, amin keresztül megvalósulhatna az első magyar kereskedelmi műhold fellövése. Szerinte a 4iG és a Spacecomm közötti stratégiai együttműködés hosszú időre tekint vissza, hogy a két cég összekapcsolása teljesen logikus lépés lehetne.

Magyar kereskedelmi és kommunikációs műhold lesz, ez is szuverenitási és nemzetbiztonsági kérdés

– mondta Jászai Gellért.