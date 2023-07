Nagyinterjút adott a Világgazdaságnak Varga Mihály pénzügyminiszter, aki a gazdásági kérdések mellett kitért Budapest helyzetére is, miután a Fővárosi Törvényszék a múlt héten elutasította Karácsony Gergelyék keresetét a szolidaritási hozzájárulási adó befizetéséről. Ez a tárcavezető szerint azt is mutatja, hogy nemcsak pénzügyi, hanem jogi problémák is vannak a városházán.

Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Varga Mihály érthetetlennek tartja, hogy az ország leggazdagabb települése, amelynek 200 milliárdos megtakarítása volt 2019-ben, hogy került ilyen rövid idő alatt csődközeli helyzetbe. Ugyanis csak az idén 271 milliárd forint bevétele származik iparűzési adóból,

ami jövőre több mint 40 milliárd forinttal, 316 milliárdra emelkedik.

Szerinte a gazdasági növekedés előnyeit leginkább a főváros fogja élvezni, hiszen az iparűzési adó mértéke ott növekszik a legnagyobb mértékben a következő évben. Ami azt illeti, az elmúlt években Budapest hipabevétele valóban látványosan növekedett, a tavalyi 196 milliárd után az idén már 272 milliárd forintot tesz ki, ami közel duplája annak, mint amennyi a Tarlós-érában volt.

Korábban mi is írtunk róla, az adónemből származó bevételek jellemzően a legnagyobb településeknél koncentrálódnak, az önkormányzatok többsége lényegében semmilyen befizetésre nem számíthat a hipából, ugyanakkor a gazdagabb települések – érthető okokból – rendre megtorpedózzák az átalakítását. Ennek kivédésére született a mostani megoldás, amelyben az állam az adó egy részét elvonja és átcsoportosítja a nehéz helyzetben lévő önkormányzatoknak.