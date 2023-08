Bár már hónapról hónapra kis mértékben elkezdett mérséklődni a fogyasztói árindex, a további javulás gyorsulását csak ősztől várja a pénzügyi kormányzat és a piac is. Az elmúlt időszakban a családi büdzsék egyébként is több tízezer forinttal megnövekedett kiadásai mellett cseppet sem mindegy, hogy az iskolakezdés idén mennyivel srófolja feljebb a pluszkiadásokat.

Az alap iskolakezdési csomag esetében gyakorlatilag nem változtak az árak tavaly óta.

Fotó: Berán Dániel / Mediaworks

A tartósan kétjegyű infláció mellett érdekes helyzet állt elő: a nyitott szemmel járó vásárló egyes áruházláncoknál azt láthatja, hogy az alap iskolakezdési csomag összetevői – a grafittól a színes ceruzákig, vízfestéktől a füzetekig – ötezer forint körül megvásárolhatók. „Ebben a termékcsoportban gyakorlatilag nem változtak az árak tavaly óta, sőt, például a grafitceruza még olcsóbb is lett” – számolt be megkeresésünkre a tapasztalatairól a Nagycsaládosok Országos Egyesületének (NOE) elnöke. Kardosné Gyurkó Katalin ugyanakkor hozzátette: „Persze ez nem jelenti azt, hogy nem magas az infláció, de – számításaim szerint –

30-40 ezer forintból fel lehet készíteni egy alsós gyereket az iskolakezdésre,

amennyiben van segítség, például egy nagyobb testvértől megörökölt iskolatáska. Az alapcsomagon túl szükség lehet akár három cipőre is (tornacipő, benti cipő, ünnepi cipő), esetleg még egy új tolltartóra, tornazsákra is.”

A tanszervásáslás mellett gyűjtést is szerveznek a nagycsaládosok és egy hipermarket.

Fotó: Mohai Balázs / MTI

A Nagycsaládosok Országos Egyesületével közösen csütörtök óta, augusztus 27-ig az Auchan a tanszervásár mellett idén is gyűjtést szervez. Arra kérik a vásárlókat, hogy egy-egy plusz tanszerrel segítsék azokat a nagycsaládosokat, akik számára megoldhatatlan anyagi terhet jelent a tanévkezdés. „Tavaly 2700 családon tudtunk segíteni, és idén is nagy az érdeklődés” – fűzte hozzá a NOE elnöke.

Csak semmi flanc

Ez a gyors kalkuláció persze az átlagos, jellemzően nem túlzottan bőkezűen költekező családokra készült. Annak érdekében, hogy ne lépjék túl a szülők a keretet, lehet spórolni a megmaradt tavalyi tanszerek, eszközök további használatával. Például egyáltalán nem biztos, hogy kell új színes ceruza készlet, lehet, hogy év közben is kapott egyet a nebuló.

Vannak gyerekek, főként a lányok között, akik akár négy évig is kihúzzák ugyanazzal az iskolatáskával vagy hátizsákkal.

De a sokgyermekes családokban gyakran örökölhet az idősebb testvértől a kisebb egy ünneplő ruhát vagy cipőt. Ahogy a másik véglettel is számolni kell: lehet 50 ezer forintért is ünnepi ruhát venni vagy akár az alapcsomagot is fel lehet turbózni márkás és azzal együtt borsos árú eszközökkel.

Több helyről lehet igénybe venni anyagi segítséget

A fizikai formában adott segítség mellett sokat jelent – főleg a nagycsaládosoknak és/vagy a létminimum közelében élő háztartásoknak – a pénzbeli támogatás. Így például az előre hozott családi pótlék. Az állam minden hónapban bizonyos összeggel hozzájárul a gyermek neveléséhez. Ez a családi pótlék, ami nevelési ellátásból és iskoláztatási támogatásból tevődik össze.

Nevelési támogatásként a gyermek születésétől a tankötelezetté válásának évéig (október 31-ig) jár, utána iskoláztatási támogatásként folyósítják a tankötelezettség időtartama alatt.

Ez az ellátás tehát nem kifejezetten az iskolakezdés megkönnyítését szolgálja, de segítséget jelenthet közvetlenül előtte. Augusztusban kétszer jön családi pótlék: a júliusi várhatóan augusztus 3-án érkezik meg a bankszámlákra, és a hónap végén, 25-e környékén a szeptemberi ellátást is átutalják. (Szeptemberben tehát nem jön családi pótlék.)

Új cipőket szinte mindig kell venni a kisiskolásoknak, nem csak ősszel, hanem tavasszal is.

Fotó: Shutterstock

Ezenkívül adhat iskolakezdési támogatást az önkormányzat is pénzben vagy utalványban, valahol pedig írószer csomagokkal segítik a diákokat és a szülőket. Az önkormányzati támogatás általában 5–20 ezer forint közötti összeget jelent, és szeptember 30-ig lehet rá jelentkezni. Bizonyos esetben valamelyik szülő munkáltatója is támogathatja a iskolakezdést, például a kafetéria keretében. Amely családoknál a szülőknek nehézséget jelenthet az ebédbefizetés is, a menzai ellátásra is vehető igénybe támogatás.