„Ha van olyan háztartási gép, amely megállás nélkül, éjjel-nappal pörgeti a villanyórát a lakásban, az a hűtő és fagyasztó. Ezért vásárlás előtt érdemes nagyon alaposan körüljárni az egyes modellek energiahatékonysági mutatóit”– tanácsolja Dénes Júlia, a Tudatos Vásárlók Egyesületének munkatársa.

A hűtőknél, fagyasztóknál is igaz: nem mindig a legdrágább a legjobb.

Fotó: Shutterstock

A fogyasztóvédelmi szervezet idén is tesztelte a hűtő- és fagyasztószekrényeket, hogy megkönnyítse a vásárlók számára a választást. Az energiacímkéken és a hűtési hatékonyságon túl olyan felhasználói szempontokat is figyelembe vettek, amelyekre mások nem gondolnak. Fontos lehet például, hogy a gép kézre álljon, könnyedén bele tudjunk pakolni, teljesen ki tudjuk nyitni az ajtaját – méghozzá a megfelelő irányba –, és ne foglaljon el indokolatlanul nagy helyet.

Nincs olyan, amelyik tökéletes

Ezúttal 187 kombinált hűtőt, 18 hűtő- és 16 fagyasztószekrényt, illetve 2 fagyasztóládát vizsgált meg alaposan a TVE nemzetközi fogyasztóvédelmi szervezetekkel együtt. Ennek nyomán az elszánt vevőket 20 márkától összesen 223 készülék adatlapja segítheti a döntésben vásárlás előtt. Többféle hűtőtípust is teszteltek: beépíthető hűtőket, többajtós (multidoor) és kétajtós (side by side) modelleket, illetve a leggyakoribb szabadon álló berendezéseket. A szakértők vizsgálták a termékek hűtési és fagyasztási hatékonyságát, energiatakarékosságát, megbízhatóságát, zajkibocsátását és magát a felhasználói élményt.

Abban ne reménykedjen senki, hogy talál olyan terméket, amelyik minden szempontból kiválóan teljesít. Ezért jó, ha nem a tökéletes terméket keresi, inkább azt, amelyik a saját szempontjainknak leginkább megfelel

– tanácsolják.

Érdemes végiggondolni, hogy miből, mennyit akarunk az adott hűtőben tárolni, esetleg szükség van-e extra funkciókra, és szempont-e, hogy alacsonyabb legyen a rezsiköltsége. Ha ez megvan, már neki is kezdhetünk a böngészésnek.

Kombinált hűtő

A tesztelt termékek között és a boltokban is a kombinált hűtőkből találjuk a legtöbbet, mert a fogyasztók zömének ilyenre van szüksége a mindennapokban. A fentebb említett szempontok közül nem meglepő módon a hűtési és fagyasztási hatékonyság a legfontosabb, ez számított bele legnagyobb súllyal az összesítő értékelésbe – utalt rá Dénes Júlia.

Fontos, hogy a hűtők mennyire tartják stabilan a belső hőmérsékletet.

Fotó: Shutterstock

A vizsgálat során arra voltak kíváncsiak, hogy a szerkezetek a berakott ételt mennyi idő alatt hűtik, illetve fagyasztják le a kívánt hőfokra, valamint arra, hogy mennyire tartják stabilan a belső hőmérsékletet, ha a már korábban lehűtött élelmiszerek mellé újabb ételt raknak be.

Eszerint a legjobb eredményt elért készülékek között végzett például az Indesit INC18 T311. Viszont cseppet sem mindegy, hogy mindezt milyen áron produkálta a készülék. Meglehetősen magas energiafogyasztás mellett.

A fagyasztási hatékonyság vizsgálatánál pedig a legjobbak között a Bosch, az LG, a Samsung és a Whirlpool modellek végeztek. Összességében 90 százalékos vagy afeletti, kiemelkedő eredményeket az LG és a Samsung egyes termékei értek el a teszt során.

Mindennek megvan az ára

A dobogósok átlagára 297 ezer és 321 ezer forint között mozog. Jól hűtenek, energiatakarékosak és a hőmérsékletet is stabilan tartják. Azonban mielőtt az rögzülne bennünk, hogy egy-egy márka jobb, mint a másik, érdemes azt is nyugtázni a teszteredmények alapján, hogy nem mindegyik LG vagy Samsung modell teljesít ugyanolyan jól. Az LG GTF744BLPZD több vizsgált szempont szerint is hagyott maga után kívánnivalót: összességében 56 százalékos, közepes eredményt ért el, az átlagára pedig 299 ezer forint. A legalább 80 százalékos, vagyis nagyon jó eredményt elért kombinált hűtők közül a legolcsóbb a maga 164 ezer forintos átlagárával a Candy CCE3T618ES, illetve szintén 200 ezer forintos átlagár alatt a Samsung RB33B610ESA alulfagyasztós hűtő.

A Tudatos Vásárlók Egyesülete arra is figyelmeztet, hogy ugyanazon márka egyes termékei között hatalmas különbség lehet.

Fotó: Shutterstock

Hűtőszekrények, fagyasztóládák

A 18 tesztelt hűtőszekrény – a Candy CRU 160 NE kivételével – mind magas összesített pontszámot ért el.

Azonban vannak különbségek az egyes termékek hűtési hatékonysága, energiafogyasztása vagy éppen zajszintje között – emelte ki a TVE munkatársa –, ezért érdemes a fogyasztónak utánajárnia annak, melyik mire képes, hogy a végén a saját prioritásainak megfelelően tudjon dönteni.

Az AEG RKB539F1DW hűtőszekrény például nem lesz a legjobb barátunk, ha csendes társra vágyunk a konyhában

– jegyezte meg Dénes Júlia.

A górcső alá vett termékek fagyasztási hatékonysága – vagyis, hogy mennyi idő alatt fagyasztják le a berakott élelmiszert – hat modell esetében kitűnőnek, öt modellnél csapnivalónak bizonyult. Cserébe pontosan tartják a beállított hőfokot, és áramszünet esetén sokáig képesek hidegen tartani az ételeket. Érdekességképpen a TVE kiemelte a Liebherr FNe4625 fagyasztószekrényt, amely összesítésben a harmadik helyen végzett a kategóriában, nagyon jó eredménnyel, és 267 ezer forintos átlagáron érhető el. Majd hozzátették: „Persze vehetünk Liebherr terméket 437 ezer forintért is. A Liebherr GN5235 pont ennyibe kerül, cserébe a lista végén szerepel teljesítménye tekintetében, bőven lemaradva az előbb említett másik testvére mögött.”