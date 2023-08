A Haier Europe az IFA 2023-on a "Connect to Extraordinary" című eseménye keretében azt mutatja be, hogyan válnak a Haier, a Candy, valamint a Hoover márkák megoldásai és szolgáltatásai egységes rendszerré (hOn) – jelenette be Yannick Fierling, a Haier Europe vezérigazgatója a kiállítás megnyitását megelőző napon, azaz csütörtökön.

Az egész, központilag vezérelt rendszer a legújabb megoldásokat alkalmazza

Fotó: Candy Hoover Hungary

„A berlini IFA-n többszintű forgatókönyveket kínálunk a vásárlóknak, amelynek alapjai a személyre szabhatóság és sokoldalúság. Az okos megoldások intelligens funkciói, az energiaszolgáltatók és a napelemes, légkondicionáló és háztartási készülékeket tartalmazó csatlakoztatott rendszerek közötti kapcsolatok egyértelművé és áttekinthetővé, illetve mélységeiben is megismerhetővé vállnak a fogyasztóknak" – fejtette ki előadásában Yannick Fierling.

Ennek egyik kulcseleme például a Haier CUBE 90 SERIES 9 négyajtós hűtőszekrény, amely immár az otthoni rendszer központi elemévé vált.

Ez a készülék ugyanis nem csupán az élelmiszerek frissen tartására szolgál, hanem funkcióit teljeskörűen kihasználva az egész okosotthon irányító központjaként működtethető.

A hűtőszekrény a hOn alkalmazáson keresztül a Haier Europe cégcsoporthoz tartozó összes márka wifi csatlakozására alkalmas készülékével képes együttműködni, kommunikálni.

Ezzel pedig az eddigieknél is jóval egyszerűbb irányíthatóságot, hatékonyabb működést és energiafelhasználást kínál a felhasználók számára.

A fenntarthatóság eredményei is szintet lépnek

A kiállításon a mosásnak szentelt területen például bemutatják az új Haier X SERIES 11 készülékeket A-40 százalékos energiaosztályú besorolással. Így nem csak a mosás, de a fenntarthatóság eredményei is szintet lépnek. A sorozat mosó- és szárítógépei innovatív légkezelést biztosítanak. A stand további másik nagy dobása az I-PRO SERIES 7 PLUS készülék, amely A-30 százalékos energiaosztályban érhető el. Továbbá az IFA kiállításon mutatkoznak be a márka KSDA SERIES 5 konyhai kisgépei is.

A kiállításon a márka jellegzetes dizájnja minden tárgyban, berendezésben megjelenik

Fotó: Candy Hoover Hungary

A márka jellegzetes dizájnja másik két különböző területen is megjelenik. Egy exkluzív, kifejezetten a főzésnek szentelt térben lesz látható az új ID SERIES, amelynek online kapcsolatra képes sütői és főzőlapjai az exkluzív Bionicook technológiával egészülnek ki. A Hoover standon pedig a Candy-Hoover Hungary Kft. most mutatja be a mosást segítő új modelljeit. A H-Wash 700 gép például a piac legnagyobb dobjával rendelkezik.

Itthon növekedett a forgalom

Kérdésünkre Rózsa Márton, a Candy Hoover Hungary Kft. ügyvezető igazgatója elmondta, hogy „a nem éppen kedvező világgazdasági helyzet ellenére, a hazai forgalomban idén az értékesítés kétszámjegyű mértékben növekedett. A fogyasztóvédelmi szempontból pedig érzékelhető a vásárlói tudatosság fokozatos növekedése: az energiatakarékosság és a zöld mosás egyre kiemeltebb elvárás.”

A Haier Europe IFA standján ez alkalommal az Immersive Dome felépítmény a teljes körű és a lehető leglátványosabb élményt biztosítja a látogatóknak, miután a történetmesélés vizuális, hang- és fényinterakciókon keresztül elevenedik meg. A vendégek élményszerű utazást tehetnek, és felfedezhetik a Haier Europe teljes rendszerét.