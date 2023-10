Mondják, az élet része, valójában viszont a vége. Vagy esetleg valami új kezdete? A halál felfogására és feldolgozására nincs recept, nincs gyógyír. Egyénileg, mindenkinek magának kell megküzdenie a vele járó fájdalommal és tehetetlenséggel, megkapaszkodnia abban a végtelennek tűnő fájdalmas űrben, amit a szeretett személy elvesztése hagy maga után.

Többször előfordul, hogy nem temetik el azonnal az urnát: például az idős pár életben maradt fele megvárja, míg együtt szenderülhetnek örök nyugalomra

Fotó: Kuklis István/Délmagyarország

Ám ettől még az is igaz, hogy az élet nem áll meg. A rideg valóság például már akkor arcul csapja a gyászolót, amikor azonnal neki kell fognia a temetés megszervezéséhez, amely számos, érzelemmentes, nem ritkán fájó ügyintézéssel, adminisztrációval és nem kis kiadással jár.

Halottak napja (a katolikusok november 2-án tartják) közeledtével – ez alkalommal csupán a fővárosra korlátozva – megpróbáltuk röviden körbejárni, melyek a legfőbb elintéznivalók egy haláleset bekövetkeztekor.

Könnyebb a gyász, ha szakember segít

A veszteséget szenvedő család, hozzátartozó, társ számára nagy segítséget jelenthet ezekben a napokban egy olyan szolgáltató, amely a halál bekövetkeztétől a temetés végéig – a lehetőségek keretein belül az egyedi kéréseket is fegyelembe véve – elintéz mindent.

Az elmúlt öt évben egyre gyakoribbá vált a hamvasztás, amely után a szerettek döntik el, hogy az elhunyt hamvait temetőben helyezik el, hazaviszik, vagy szétszórják egy kiválasztott helyen.

Magyarországon jelenleg 17 hamvasztóüzem, azaz krematórium működik. A hamvasztás megkezdése előtt a halottat azonosítják, hogy hamvasztható-e, a igen, akkor a kórháztól kapott halottvizsgálati bizonyítvány alapján, az elhunytat rögtön lehet hamvasztani. A folyamatot minimum 4-5 munkanap alatt elvégzik.

Az urna tetszés szerint feliratozható, az urnabetétet pedi előtte címkével látják el – tájékoztatta a Világgazdaságot Nagyné Pekelniczki Diána. A Mortalis Temetkezési Kft. ügyvezető igazgatója – amely 1990. óta működik önállóan, miután az alapító tag, Nagy István kivált a Fővárosi Temetkezési Intézetből – ezen dokumentációk beszerzését is vállalja.

Többször vannak egyedi kérések a temetések során, van, hogy nem számít az ár sem

Fotó: Nagy Zoltán/MW

Budapesten a Fővárosi Temetkezési Intézet az irányadó

A Mortalisnak – ahogy minden hasonló szolgáltatónak – a halál bekövetkezte és a koporsó vagy urna temetőig való eljuttatása után a temetésnél a Fővárosi Temetkezési Intézet egységes áraihoz kell igazodnia. Júliusban volt egy általános nagy drágulás a szolgáltatásokban, azóta ezeket az árakat alkalmazzák.

Sok tényező befolyásol egy temetkezést és annak árát. Más árak vonatkoznak egy koporsós és más egy urnás temetésre, az utóbbi akár „kétharmad annyiból kihozható”, mint az előbbi.

Több kegyeleti szolgáltatónál, így sa Mortalisnál is van például hajós temetés is, amikor a hamvakat a Dunába szórják, ezek ára bruttó 300 000 forint körül mozog.

A Mortalis szakembere elsősorban ezekre a dolgokra hívja fel a figyelmet a temetés árának alakításakor:

temetési szolgáltatások,

kegyeleti kellékek,

szállítási szolgáltatások,

sírköves termékek és szolgáltatások,

gyászlapok,

virágkötészeti termékek,

sírgondozási szolgáltatások,

egyéb termékek és szolgáltatások.

Csak néhány elengedhetetlen termék ára: az urna lehet fából, porcelánból, márványból, fémből, 12-13 ezer forinttól akár 100 ezer forintig is, például egy Zsolnay-készítésű darab esetében. Koporsókból általában a legdrágább a Manhattan cseresznye amerikai koporsó (649 500 forint), de lehet kapni középkategóriás T 900 tölgy koporsót 290 900-ért vagy Torinó koporsót 203 500-ért.

A halotti paplanok tárháza is óriási: itt a 20 000 forintostól a 1,5 milliósig terjed a választék. A gyászlapok 4400-4500-tól 32-33 ezer forintig terjednek. Halotti csokrot már 20 ezer forintért is elég szépet lehet kapni, de ezeknél és a koszorúknál is határ a csillagos ég.

„Tudunk szervezni költségesebb temetést is, pont úgy, mint egy drágább búcsúztatót. Ez több apró részlettől is függhet, mint például, hogy milyen mintázatú koporsót választanak, milyen sírkő szimpatikus számukra, vagy akár a szerettük eltemetésének a helye. Természetesen szóba jöhetnek kedvezmények is, ha többféle szolgáltatásunkat választják” – részletezte Nagyné Pekelniczki Diána, hangsúlyozva, hogy többször vannak egyedi kérések is, de igyekeznek mindent megszervezni rövid időn belül.

Hozzátette: „Figyelembe vesszük, ha szeretnének búcsúztató termet. Koporsós temetésnél szokták igényelni például a sírköves szolgáltatást is. Ha hamvasztás mellett döntenek, a végösszeget befolyásolja, amennyiben a temetőben hagyják az urnát, vagy ha az otthonukba vinnék szívesebben. A szállítási költségek szintén eltérnek, főleg az útvonal hossza miatt (kilométerenként 400 forint).”

A temetéshez szükséges iratok: halottvizsgálati bizonyítvány és statisztikai lap,

az elhunyt személyi igazolványa és lakcímkártyája,

születési anyakönyvi kivonat,

a családi állapotot igazoló irat: a) ha házas az elhunyt: a házassági anyakönyvi kivonat b) ha elvált: a válásról szóló bírósági végzés c) ha özvegy: az elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonat.

Hamvasztás vagy koporsó – pénztárcától is függ

A hamvasztás ára – amikor az elhunyt hamvait az irodában adják át a megrendelőnek urnabetétben –

bruttó 130 000 forinttól indul.

Tartalmazza a teljeskörű ügyintézést, amely magába foglalja a halotti anyakönyvi kivonat beszerzését, a hiányzó iratok megkérését az illetékes anyakönyvi hivataltól (elektronikus nyilvántartásba való felrögzítés formájában), az elhunyt szállítását a hamvasztóüzembe, a hamvasztási egységcsomagot (hamvasztást, és az urnabetétet, urnatartó dobozt).

Noha egyre több a hamvasztás, a koporsós temetkezés a hagyományos temetkezési forma Magyarországon.

Fotó: Kiss Annamarie/Hajdú-Bihari Napló

Szükség esetén vállalják, az elhunyt halottvizsgálati bizonyítványának beszerzését, hűtési díj rendezését, valamint a hamvasztási engedély beszerzését az illetékes ÁNTSZ-től. Extra költségnek számít az urna és típusa (kerámia, fa, réz).

Az urnát templomban, altemplomban, temetőben és otthon is el lehet helyezni szertartás keretében. Ez tartalmazza az urnát és segítenek a temetés megszervezésében is, a temetői és plébániai szolgáltatások költségeit viszont nem.

A koporsós temetkezés a hagyományos temetkezési forma Magyarországon. A szertartás keretében a koporsót a hozzátartozók jelenlétében leeresztik a szerettük végső nyughelyéül szolgáló sírba és eltemetik. A koporsók különböző fákból és sokféle díszítéssel készülnek. A szolgáltatás tartalmaz egy ízléses kárpitozott koporsót szemfedővel, de ez igény szerint lecserélhető más típusú koporsóra.

A temetői költségeket nem tartalmazza a szolgáltatás díja, mert ezek temetőről temetőre változnak, de az összes temetkezési szolgáltató vállalat számára egységesek. A koporsós temetés kárpitozott koporsóval nettó 170 000 forintnál kezdődik.

Sok tényező befolyásol egy temetkezést és az árakat is megváltoztatja. Más árak vonatkoznak egy koporsós és mások egy urnás temetésre, az utóbbi akár „fele annyiból kihozható”, mint az előbbi.