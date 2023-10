A kormány tovább halad az ezermilliárdos támogatások útján, de elvárásai is vannak A kormány elvárja a vállalkozóktól, hogy a foglalkoztatást szinten tartsák, a jövedelmek növekedjenek, cserébe ígéri, hogy továbbra is számíthatnak a támogatására – erről beszélt a VG-nek Fónagy János miniszterhelyettes, aki indítványt nyújtott be a vállalkozók érdemeinek elismerésére. Perlusz László, a VOSZ főtitkára elmondta, hogy az államilag támogatott programok multiplikátorként hatnak, a képviselői indítványról pedig elárulta: ők kezdeményezték.