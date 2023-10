Az elhúzódó orosz–ukrán háború és a nyomában járó brüsszeli szankciós politika kedvezőtlen világgazdasági környezetet és energiaválságot eredményezett. A költségvetés a rendkívüli kiadások mellett is garantálja a nyugdíjak értékének megőrzését, a családtámogatások és a rezsivédelem fenntartását.

Bővítené a magyar költségvetés mozgásterét, ha az Európai Bizottság utalná a Magyarországnak jogosan járó uniós támogatásokat.

Fotó: Róka László / MTI

A jelentősen megnövekedett kiadásokra tekintettel a kormány 5,2 százalékra módosítja az idei évi GDP-arányos hiánycélt, amely 1 százalékpontos javulást jelent a tavalyi deficit képest.

A kialakult, veszélyes nemzetközi helyzet rendkívüli terhet ró a magyar költségvetésre is. A rezsivédelem magas költségein túl megnövekedett kiadást jelent, hogy egy háború közvetlen közelségében a magyar honvédelmi kiadások már az idei évben is elérik a GDP 2 százalékát.

Emellett Magyarország évek óta kéri az Európai Bizottságtól az uniós határok védelmére fordított határvédelmi költségek megtérítését, amelynek összege eléri a 650 milliárd forintot.

A határvédelemre sokat költ a kormányzat, Brüsszelből továbbra is várják a pénz.

Fotó: AFP

Amennyiben a Bizottság eleget tenne Magyarország jogos kérésének, a hiány mértéke közel 1 százalékkal lenne alacsonyabb. Emellett tovább bővítené a magyar költségvetés mozgásterét, ha az Európai Bizottság utalná a Magyarországnak jogosan járó uniós támogatásokat.

A GDP 6,3 százalékára ugrott a hiány Előzetes adatok szerint a GDP 6,3 százaléka volt a kormányzati szektor 2023. I. féléves hiánya. A második negyedévi hiány 570 milliárd forintot tett ki, a GDP 3,1 százalékát.

A jövőre nézve Magyarország kilátásai kedvezők, köszönhetően a magyar gazdaság stabil alapjainak. A foglalkoztatottság továbbra is rendkívül magas, míg az export rekordmértéket ér el. Az infláció jelentősen csökken, azt az év végére a kormány egy számjegyűre mérsékeli. Eközben a folyó fizetési mérleg hiánya is folyamatosan javul, míg a tartósan magas hazai beruházási ráta továbbra is az Európai Unió élvonalában van.

A pozitív kilátások alapján Magyarország már az idei év végére visszatérhet a növekedési pályára.

A kormány a jövőben is folytatja az egyensúlyi mutatók javítását és megőrzi az évről évre csökkenő hiány- és adósságpályát. Magyarország államadóssága tartósan, mintegy 10 százalékkal alacsonyabb, mint az Európai Unió átlaga, a kormány célja, hogy ez a csökkenő tendencia tovább gyorsuljon.