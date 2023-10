November végéig mindenképpen meglesz a megállapodás az Európai Bizottsággal az uniós támogatásokról – mondta a Portfolio konferenciáján Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter, aki csütörtökön utazik ki Brüsszelbe, hogy „áttekintsék a dolgok állását”. A tárcavezető szerint hosszas tárgyalás vár rá, különösen az elmúlt időszak politikai fejleményeit követően.

Fotó: Bodnár Boglárka / MTI

Továbbra is a beruházások felét viszi Budapest és közvetlen környezete

Navracsics elmondta, hogy Magyarország minden régiója zárkózik fel az unió átlagához, mégis ennek a felzárkózásnak az üteme rendkívül eltérő.

Az élen továbbra is Budapest áll, amely a 2004-es csatlakozás idején még vásárlóerő-paritáson számolva az EU átlagának 129 százalékán állt, ezt 156 százalékra tudta növelni. Ehhez képest a Dél-Dunántúl 44 százalékról 51 százalékra, Észak-Alföld pedig 42 százalékról 49 százalékra zárkózott fel.

A miniszter szerint ez a széttartó dinamika továbbra is érvényesül. 2021-ben a KSH adatai szerint az összes beruházás 26 százaléka Budapestre, 15 százaléka Pest megyére esett. Tehát Budapest és közvetlen környezete az összes beruházásnak közel felét elvitte.

Ha ehhez hozzávesszük, hogy a fővárosban az egy főre jutó GDP a magyar átlagnak több mint a kétszerese, akkor nyugodtan mondhatjuk, hogy Budapest nem egy megsegítésre váró szegény gyerek, hanem a magyar gazdaság motorja, amely maga után húzhatja a felzárkózó régiókat

– fogalmazott a miniszter, aki szerint Budapest vagy vállalja ennek felelősségét, vagy magára hagyhatja ezeket a régiókat, de akkor saját maga is rosszul jár.

Megelőztük Görögországot, Portugáliával döntetlenre állunk

Navracsics szerint éles verseny zajlik a közép-európai országok között, s Magyarország a 2004-es 64 százalékról 78 százalékra tudta felzárkóztatni magát. Ennek a versenynek része az is, hogy vannak olyan országok, amelyekkel gyakorlatilag együtt zárkózunk fel, és nagyon kicsi a különbség. Mint elmondta, 2015-ben már meghaladtuk az első, igaz, válság sújtotta, régi tagállam, Görögország fejlettségét, most pedig épp Portugáliával állunk döntetlenre. „Abban bízunk, hogy sikerül dinamizálni a magyar gazdasági növekedést, és Portugáliát is meg tudjuk előzni” – tette hozzá.

„A tárgyalások végső fázisában vagyunk”

Navracsics Tibor az unióval fennálló vitákról elmondta, hogy a tárgyalások végső fázisában vannak. Májusban fogadták el azt a törvénycsomagot, amely a bizottság általános értékelése szerint megfelel az elvárásaiknak, ezzel kapcsolatban pontosító kérdéseket intézett a magyar kormányhoz. Ezeket megválaszolták és írásban elküldték.

Ezzel kapcsolatban a tisztázó tárgyalásokat most kezdjük meg csütörtökön

– fűzte hozzá a miniszter, aki elmondta azt is, hogy helyreállítási alap esetében van egy szorító határidő, 2026 augusztus végéig olyan szintig kell eljutniuk, hogy nemcsak megvalósul az adott projekt, hanem működik is. Ez a magyar engedélyeztetési eljárásokat tekintetbe véve nagyon feszes határidő, ugyanakkor igyekeznek minél jobban előkészíteni az egyes projekteket, hogy amint megnyílik a lehetőség, azonnal el tudjanak indulni. Másrészről jelezte, hogy a helyreállítási alap finanszírozása az unión belül nem halad zökkenőmentesen, Magyarországon kívül hét olyan tagállam is van, ami egyáltalán nem tudott még lehívni pénzt.