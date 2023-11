A hamarosan induló nemzeti konzultációban az ukrán gabonaügy is helyet kap – jelentette be a Facebookra feltöltött videójában Nagy István agrárminiszter. Ezzel már a negyedik kérdés is ismert. A múlt héten Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő tudatta, hogy a rezsicsökkentésről, a kamatstopról, illetve az extraprofitadóról is megkérdezik az emberek véleményét.

Fotó: Vasvári Tamás / MTI

A tárcavezető emlékeztetett, hogy Brüsszel a háború kirobbanása után megnyitotta a határokat az ukrán gabonaszállítmányok előtt.

Az eredeti cél az lett volna, hogy a szállítmányok eljussanak a világ legszegényebb régióiba. Ehelyett az ukrán gabona jelentős része elárasztotta a kelet-európai országok piacait

– fogalmazott a miniszter, aki szerint mindez rendkívül nehéz helyzetbe hozta a térség termelőit. Ráadásul az unióban betiltott szerekkel kezelt és génmódosított gabona komoly egészségügyi kockázatokkal jár. Magyarország ezért tiltotta meg az ukrán gabona behozatalát.

Brüsszel tehetetlennek bizonyult az ukrán mezőgazdasági termékek uniós beáramlásának korlátozása és az európai gazdák védelme tekintetében – jelentette ki korábban az Agrárminisztérium mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkára. Feldman Zsolt rávilágított: nem véletlen, hogy Magyarország kénytelen volt saját hatáskörben fenntartani azt a nemzeti importtilalmat, melynek révén legalább a magyar gazdálkodókat meg tudja védeni.