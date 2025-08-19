Döntött Európa egyik leggazdagabb országa, Magyarországról vesz új vonatokat: a vidéki nagyvárosban gyártják le a világhírű Stadler Flirt Akku kocsijait

A dán Lokaltog vasúttársaság további tíz akkumulátoros Stadler Flirt Akku vonatot rendelt a svájci Stadler cégtől a korábbi már 14 darabos beszerzés után. Az új szerelvényeket Lengyelországban szerelik össze, míg a kocsiszekrényeket Szolnokon gyártják – írja a Szoljon.
A vonatok 2029-ben állnak forgalomba Dániában. A Lokaltog jelenleg kilenc helyi vasútvonalon üzemelteti a vonatokat és a kapcsolódó személyszállítási szolgáltatásokat Dániában, Zéland, Lolland és Falster szigetein.
A Stadler Flirt Akku vonatok csendesek és akár 100 kilométert is megtesznek tisztán akkumulátoros üzemmódban, miközben automatikusan töltődnek légvezeték alatt vagy fékezés közben. A Flirt Akku 2021-ben állította fel a leghosszabb akkumulátoros motorvonattal megtett út világrekordját, 224 kilométert megtéve Németországban.
A Stadler egy svájci központú cég (Stadler Rail AG), de Magyarországon is van gyára: az országban is közlekedő FLIRT és KISS motorvonatok például részben Magyarországon készülnek — a kocsitestek jórészt Szolnokon, a végső összeszerelés viszont gyakran Svájcban vagy más Stadler-üzemekben történik.
Magyarországon közel húsz éve jelen van a vasúti forgalomban: 2006 és 2010 között a MÁV először 60, majd 2013 és 2015 között további 42 FLIRT-öt szerzett be, ezzel párhuzamosan a GYSEV 2013-ig négy, majd 2015-ig további hat második generációs FLIRT-öt vásárolt.
2016-ban pedig tíz harmadik generációs FLIRT-öt, az utolsó nagyobb kontingens a Stadler emeletes vonatai voltak, a KISS-ek, ezekből 40-et vásárolt a MÁV, az utolsó 2022 szeptemberében lett leszállítva. Magyarországon 122 FLIRT és 40 KISS van vasúti forgalomban, ráadásul a végső összeszerelésüket a szolnoki Stadler-gyárban végzik.
