A Gazdaságfejlesztési Minisztérium a fuvarozó vállalkozások versenyképességének további javítása érdekében a mai napon együttműködési megállapodást kötött a fuvarozói ágazat két jelentős képviselőjével, a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületével, valamint a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestületével – közölte a Gazdaságfejlesztési Minisztérium. A két szervezet összességében 57 ezer haszongépjárművet üzemeltető és 7300 magyar közúti személyszállító- és árufuvarozót tömörít. A nyilatkozatot Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter, Füle László a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestületének elnöke, valamint Barna Zsolt, a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületének elnöke írta alá.

A logisztikai szektor a gazdasági növekedés és vérkeringés alapja

A miniszter hangsúlyozta, hogy a megállapodás célja, hogy tovább erősítse a hazai logisztikai és közúti fuvarozói ágazatot, különös tekintettel annak nemzetgazdaságban betöltött szerepére. Jelenleg mintegy 2500 vállalat tevékenykedik ezen a területen, miközben a foglalkoztatottak száma több mint 280 ezer fő.

A logisztikai szektor a gazdasági növekedés és a gazdasági vérkeringés alapja, a beruházás- és exportalapú magyar gazdasági modell mozgatórugója. Hazánk továbbá, mint a nyugati és keleti tőke és technológia találkozási pontja, jelenleg is jelentős nemzetközi áruforgalmat bonyolít le.

Nagy Márton az ország gazdasági helyzetével kapcsolatban kifejtette, hogy az inflációt legyőztük és egy számjegyűre csökkentettük. Ezzel párhuzamosan egyre inkább

a gazdaság helyreállítása,

a növekedés ösztönzése kerül a kormány fókuszába.

Cél, hogy az idei 0 százalékot követően jövőre ismét dinamikusan 4 százalék vagy afölötti mértékben növekedjen a gazdaság. A gazdasági fellendülés következtében az export mértéke a GDP 100 százalékára emelkedhet az évtized végére, amelyhez nagyban hozzájárul, hogy a high-tech ipar fokozott jelenléte mellett Európában a hatodik, globálisan pedig a 11. legkomplexebb exportszerkezettel rendelkezik Magyarország.

Magyar árut magyar vállalkozók szállítsanak

A tárcavezető kiemelte, kormány célja a logisztika teljesítményének jelentős megemelése: az ágazat jelenleg a bruttó hazai hozzáadott érték 5 százalékát teszi ki, ezt az értéket a kormányzat 2030-ra 10 százalékra kívánja emelni. Ez a mindennapokra lefordítva azt jelenti, hogy több árut kell majd elszállítaniuk.

További cél, hogy

a magyar árut magyar vállalkozások szállítsák.

Hozzátette, a kormány pontosan ismeri a feladatát, a már ma is minőségi infrastruktúrát még tovább kell fejleszteni

új autópályaépítéssel,

vasútfejlesztéssel,

a légi szállítmányozás megerősítésével, valamint

a logisztikai parkok fejlesztésével.

Emlékeztetett arra, hogy a Gazdaságfejlesztési Minisztérium folyamatosan egyeztet a fuvarozói ágazat képviselőivel azért, hogy megfelelő intézkedések szülessenek az ágazat megerősítése érdekében. Ennek köszönhetően a szakmai szervezetekkel közösen korábban kidolgozásra került a logisztikai szektor megerősítését célzó versenyképességi csomag, valamint a minisztérium javaslatára a kormány arról is döntött, hogy az adómentesen adható napidíjat belföldi kiküldetés esetén 3 ezer forintról 9 ezerre, míg külföldi kiküldetés esetén 60 euróról 85-re emeli.

Magyarországi gépjárművekbe magyar üzemanyagot!

A folyamatos egyeztetések eredményeként jött létre a mai napon aláírt együttműködési megállapodás is.

A dokumentum rögzíti, hogy a kormány gondoskodik a gázolaj jövedéki adótartalmából visszaigényelhető összeg 10 forintra növeléséről,

valamint arról is, hogy bevezetésre kerüljön a minimális szolgáltatási díj, amely három altípussal jöhet létre, az alábbiak szerint:

a minimális szolgáltatási alapdíj, amely a megtett úttal járó útdíj háromszorosa;

a rakodási és raklapválogatási díj, amelynek minimum összege bruttó 10 795 forint, vagyis nettó 8500 forint;

valamint az állásidőre járó állásdíj, amely legalább bruttó 8636 forint, vagyis nettó 6800 forint.

Emellett a megállapodás rögzíti az áru továbbításában részt vevő alvállalkozók számának maximalizálását, miszerint a feladó által megbízott fuvarozó a teljesítéshez további egy alvállalkozót vehet igénybe.

A kormány várakozása szerint ezek az intézkedések jelentősen növelik az ágazat versenyképességét. Nagy Márton hozzátette, hogy a fuvarozók is komoly vállalásokat tettek: vállalták, hogy gépjárműveikbe lehetőség szerint a hazánk területén található töltőállomásokból vételeznek üzemanyagot. Az itthon tankolt mennyiség a két szervezet tagjai esetében jelenleg 190 millió liter üzemanyagot tesz ki. A felek arra tettek vállalást, hogy mindent megtesznek annak érdekében, hogy ez további 50 millió literrel emelkedjen 2024-ben.

Emellett ösztönzik, hogy a fuvarozók csökkentsék a járműflottáik átlagéletkorát, ezzel is segítve a kormányzat klímapolitikai céljainak elérését. Emellett felhívják tagjaik figyelmét a technológiai fejlesztések pozitív hatásaira, ezen belül azoknak a járműpark-korszerűsítésen keresztül a működési költségekre gyakorolt hatásaira.

A felek megállapodtak abban is, hogy további erőfeszítéseket tesznek a hazai fuvarozók térnyerésének elősegítése érdekében, és folytatják a hazai jogszabályok, fuvarozókat érintő intézkedések vizsgálatát, annak érdekében, hogy európai összehasonlításban is versenyképes környezetben végezhessék az ipar és a kereskedelem zavartalan működéséhez nélkülözhetetlen munkájukat. Így az egyeztetések a jövőben is folyamatosak maradnak annak érdekében, hogy a magyar árukat magyar fuvarozók szállítsák.