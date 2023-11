„A mostani beruházásnak egyértelműen a nemzetgazdasági hatása a jelentősebb. Ezt az is igazolja, hogy a magyar kormány kiemelt státuszúvá nyilvánította, miután az autóipari fejlesztéseket támasztja alá. A Magna vezetője egyébként már sejtette, hogy a BMW és a Mercedes után az Audinak is szeretnének beszállítani, sőt Nyugatra is terjeszkednének. A mikrokörnyezetre, Vecsésre és környékére mindenesetre biztosan pozitív hatással lesz” – mondta a Világgazdaságnak Hadnagy Ernő, a RaktárAD társalapítója és a Had Consult Kft. tulajdonosa a WLP Vecsési projekt bokrétaavató ünnepségén.

A RaktárAD kifejezetten a kkv-k és mikrovállalkozások számára fejleszt logisztikai központokat.

Fotó: Raktárad – Csarnok Központ / Facebook

Az Európa-szerte a legmodernebb raktárak létesítéséről ismert, belga-magyar tulajdonosi háttérrel rendelkező WLP (Weerts Logistics Park) és RaktárAD 2023-ban Vecsésen indította el harmadik magyarországi beruházását a hazai kormány támogatásával. A cégcsoport környezettudatos szellemben épülő logisztikai parkjában az eddigi legnagyobb területet elfoglaló ügyfél, a kanadai székhelyű Magna International Inc. majdani üzemének legmagasabb pontját érte el. A Magna a világ csaknem harminc országában van jelen, és a Mercedes kecskeméti és a BMW debreceni üzeme számára gyárt majd karosszériaelemeket.

Mekkora beruházás valósul meg Vecsés határában?

A 241 ezer négyzetméter nagyságú bázis az MTI korábbi közlése szerint

175 millió euróból (66,34 milliárd forint) épül fel.

Az első fecske, a Magna mintegy 19 milliárd forint értékű beruházásához a magyar kormány 13 milliárddal járult hozzá.

A 60 hektáros területen a WLP négy, egyenként 50 ezer négyzetméter körüli, elsősorban nagy logisztikai cégek befogadására alkalmas óriáscsarnokot épít, miközben magyar partnere, a RaktárAD kifejezetten a kkv-k és mikrovállalkozások számára fejleszt logisztikai központokat. A 36 ezer négyzetméter összterületű vecsési létesítményben kisebb cégek, műhelyek kétezer négyzetméter nagyságban bérelhetnek területet.

Nem akkumulátor, de autó

„A mostani beruházás nem az akkumulátorgyártáshoz köthető, a Magna ugyanis a BMW és a Mercedes beszállítója. Nyugat-Európában jól megfigyelhető az a tendencia, hogy a nagy autóipari gyárak közelébe települnek a beszállítók, ez történik Magyarországon is” – folytatta Hadnagy. A szakember szerint

az autóipar gyengélkedését használják ki jelenleg a nyugat-európai vállalatok, amelyek a kedvező gazdasági helyzet miatt olyan országban létesítenek központokat, mint a magyar.

Kelet-Európa is csak profitálhat ebből, mert hoz a konyhára – jegyezte meg.

Hadnagy Ernő arról is beszélt, hogy a hazai logisztikai cégek megfelelnek a kor követelményeinek, az automatizáció és robotizáció pedig abban segít nekik, hogy a betanított dolgozók helyett inkább a magasan képzett munkaerő alkalmazásában gondolkodjanak. „A Magna mintegy 40 ezer négyzetméteren kezdi meg itt a működését, de az üzem végleges nagysága attól is függ majd, hogy a jövőben mennyire terheli le a kapacitásait a BMW. Nekünk mindenesetre van lehetőségünk a további bővítésre” – közölte a RaktárAD társalapítója.

Magna: ha jól mennek az autóeladások, 350 embert veszünk fel

„Úgy tervezzük, hogy a termelés egy része 2025 végén indul el, megrendelő nélkül. Az első berendezéseket jövő márciusban telepítjük, de a gyártáshoz idő kell: az autóiparban ez 18 hónap, addig mintapéldányokkal látjuk el az ügyfeleinket. A toborzást már elkezdtük a vecsési csarnokunkba, a kulcspozíciókat betöltöttük, és a general managerünk is megvan, aki nem mellesleg magyar. Jelenleg 23 fő dolgozik ezen a projekten, később ez a szám felmegy 350-re, ennyi embert szeretnénk alkalmazni 2026 végén, 2027 elején, de ehhez az is kell, hogy a vevőink megfelelő ütemben adják el az autóikat” – válaszolta a Világgazdaság kérdésére Lerouge Gautheir, a Magna International Inc. alelnöke, aki azt is elárulta, hogy cége

több mint 50 millió eurót (18,95 milliárd forint) invesztál a vecsési létesítménybe.

A budapesti Liszt Ferenc Repülőtér mindössze 11 percre található, így a csarnokok ideális bázisként szolgálhatnak mind a légi, mind a vasúti, mind pedig a közúti teherszállításban gondolkodók számára.

Az eseményen Szlahó Csaba, Vecsés város polgármestere, Szűcs Lajos országgyűlési képviselő és Yves Weerts, a Weerts Group elnök-vezérigazgatója is beszédet mondott.