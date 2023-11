Az MBH Befektetési Bank Zrt. önálló entitásként képviseli az MBH Csoportot a befektetési szolgáltatások piacán, és az a célja, hogy a befektetési termékportfóliót egységesen, egyablakos kiszolgálással értékesítse – hangzott el a pénzügyi szolgáltató csoport vezetői által tartott csütörtöki sajtótájékoztatón.

Fotó: Balaton József / MTI

Szabó Levente, az MBH Bank egyedi kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató-helyettese szerint az MBH Befektetési Bank – amely évtizedekig MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank néven működött – az MBH Csoport tagjaként, de egy különálló, befektetési termékekre és szolgáltatásokra specializálódott bankként kíván jelen lenni a piacon. Ennek az angolszász modellt követő felállásnak az az előnye, a befektetési bank sokkal rugalmasabban – és persze gyorsabban – tud reagálni akár a szabályozói, akár a piaci változásokra. A magyarországi piac pedig – tette hozzá a vezérigazgató-helyettes – már van olyan fejlett, hogy ez az önálló befektetési bankra épülő modell itt is sikeresen tudjon működni.

A befektetési bank első körben a lakossági ügyfélkört, később a vállalati és más intézményi ügyfeleket is kiszolgálja majd. Brezina Szabolcs, az MBH Befektetési Bank vezérigazgatója elmondta:

az MBH Csoport összesen 240 ezer értékpapírszámlát vezet ügyfeleinek

– évi több mint 200 ezer tranzakcióval –, amelyből a korábbi Takarékbank befektetési szolgáltatásait igénybe vevő, 124 ezer értékpapírszámla-tulajdonos ügyfél már most is az MBH Befektetési Bank szolgáltatásait kapja.

Az elmúlt években gyors ütemben emelkedett a lakosság értékpapír-állománya, de bőven maradt még növekedési potenciál a piacon

A csoport üzleti és stratégiai célja, hogy a jelenleg még az MBH Bankban lévő, értékpapírszámlával rendelkező és befektetési szolgáltatással érintett valamennyi ügyfél (lakossági és vállalati) az MBH Befektetési Bankba kerüljön: a migráció megvalósíthatósági ütemezése még tart, a folyamat várhatóan 2024. első felében fejeződik be.

Az elhangzottak szerint az MBH Befektetési Bank célja, hogy – a magas színvonalú szolgáltatásoknak köszönhetően – növelni tudja piaci részesedését, és piacvezető szerepet töltsön be a hazai befektetési szolgáltatási piacon, mind az ügyfelek számát, mind a kezelt állományokat illetően. A széles termékpalettán túl az újszerű, webes és mobiltechnológiára épülő kiszolgálási útvonalakra és módszerekre is építenek. Brezina Szabolcs rámutatott: a teljes magyar befektetési szolgáltatási piacon nagyon alacsony a penetráció, így óriási a növekedési lehetőség – és az új ügyfelek bevonásában rejlő potenciál is.