Tudtam, de nem sejtettem – idézhetnénk az Oscar című film híres mondatát annak kapcsán, hogy úgy indul a jövő év első napján a kötelező visszaváltási rendszer, hogy kezdetben fehér holló lesz a valóban visszaváltható PET-palack és fém italosdoboz.

Kicsit várni kell, hogy pénzt kapjunk a palackokért. Fotó: Shutterstock

Bele lehetett azért botlani az új dátumba

Azért tudtuk – pontosabban tudhattuk volna –, mert arról, hogy a gyártók féléves türelmi időszakot kaptak termékeik új kóddal és logóval való ellátására, már októberben megjelent a rendelet. Azért is, mert azóta az Energiaügyi Minisztérium hulladékkal kapcsolatos közleményeiben, bejelentéseiben is szerepelt a január 1-jei dátum mellett a július 1-jei is, csak senki nem kapta fel rá a fejét. A vihart Áder János korábbi köztársasági elnök – a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnökeként – csütörtök reggel közzétett bejelentése robbantotta ki, miután a Mohu új visszaváltó automatáiról szóló tudósításokban – a Világgazdaságéban is – is mindkét időpont szerepelt. A két dátum egyszerre igaz is: a Mohunak és az arra kötelezett kereskedőknek január 1-jére ki kell helyezniük a visszaváltó automatákat, a gyártókat azonban csak a július 1-jei határidő szorítja a termékek újfajta feliratozására. Vagyis automata lesz, de azokat kezdetben nem, vagy alig lehet valamire használni.

Ennek alapján a lakosság számára valójában csak a második dátum számít.

Szerencsésebb lett volna az illetékesek részéről a július 1-jéig szóló átmeneti időszakra külön közleményben, bejelentésben felhívni a lakosság figyelmét, amely most egy emberként csodálkozik rá a júliusi dátumra, és háborodik fel miatta.

Döcögve azért beindulhat valami

Sovány vigasz, hogy nem feltétlenül minden gyártó él a haladék lehetőségével, ahogyan nem mindegyik élt egy másik előírás esetében sem. Például, bár még nem kötelező a PET-palackokat nem levehető kupakkal forgalmazni, mégis tömegével találunk ilyen kupakos termékeket a boltokban. Ebből kiindulva megjelenhetnek a visszaváltást lehetővé tevő címkével ellátott termékek is az első fél év során, akár már az első napon is. Érdekes lesz látni, hogy a gyártók a váltásban összefognak-e majd, vagy inkább versenyeznek egymással. Az összefogás jele az lenne, ha mindegyikük tartaná magát a július 1-jei határidőhöz, a versenyé pedig a mielőbbi váltás.

Sokat nyer ugyanis az a gyártó, amely a többieknél hamarabb teszi lehetővé a vevőknek, hogy pénzt kapjanak a csomagolás visszaváltásával.

Áder János a gyártók lobbijával magyarázta a féléves átmeneti időszakot, lényegében csúszást. Nyilván arról van szó, hogy az érintett vállalatoknak hosszabb felkészülési időre van szükségük.