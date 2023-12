Évenként folynak viták arról, hogy a Budapesti Közlekedési Központ mekkora részesedést kínál a Budapest-bérlet állami szolgáltatóinak, azonban nem volt még példa arra, hogy az egyes szereplők nyilvánosan üzengessenek megoldások keresése helyett – hívta fel a figyelmet posztjában Vitézy Dávid, korábbi közlekedési államtitkár.

A Budapest-bérlet nélkülözhetetlen, Vitézy szerint az utasok nem nyelnék le, ha csak úgy megszűnne, a szakember megoldást sürget.

Fotó: Vémi Zoltán/Világgazdaság (illusztráció)

Csak hogy értsük: a vita a fővárosi közösségi közlekedési büdzsé kb. 1 százalékáról, 2 milliárd forintról szól. Éppen ezért felháborítónak tartom, hogy tárgyalás és megoldás helyett mindkét politikai oldal a konfliktust élezi, az utasokat riogatja, hogy ezáltal el tudja játszani: ő most aztán megvédi a vidéki/budapesti embereket a másikkal szemben

– írta Vitézy Dávid. Emlékeztetett, a Budapest-bérletet mai formájában 2011-ben hozták létre, a BKK akkori vezérigazgatójaként rengeteg tárgyalás, számítás, egyezkedés után tudtak megállapodni az állammal és elsőként az országban megoldani, hogy egy városban az alapárú bérlet is minden vonatra és Volánbuszra is jó legyen. Amióta a HÉV-ek és a kék Volán-járatok is állami fenntartásba kerültek, a Budapest-bérlet léte még fontosabb, sőt, szó szerint nélkülözhetetlen.

Vizézy a korábbi évek mintájára azt javasolja a nyilvánosan vitázó feleknek, Karácsony Gergely főpolgármesternek és Lázár János építési és közlekedési miniszternek, hogy „zárkózzanak be egy szobába, és addig ne jöjjenek ki, míg nem születik megoldás”. Azt ugyanis – hívta fel a figyelmet