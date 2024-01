Azt tudom mondani, hogy kampány van, járatritkítás meg nincs – ezt Karácsony Gergely nyilatkozta péntek este az ATV Egyenes beszéd című műsorában, amikor a műsorvezető arról kérdezte, mit szól hozzá, hogy az LMP aláírásokat gyűjt a budapesti járatritkítás eltörléséért, és hogy Vitézy Dávid pedig felszólította a főpolgármestert, hogy vonja vissza a döntést.

Kellemetlen percek: Karácsony Gergely élő adásban tagadta le a budapesti járatritkítást, de aztán a fejéhez kapott (Fotó: Bánkúti Sándor/Ripost)

Miután csütörtökön – ha méltatlan módon is – mégiscsak a Budapesti Közlekedési Központ Zrt. (BKK), a fővárosi önkormányzat tulajdonában álló közlekedésszervező jelentette be a péntektől élő, több mint félszáz busz-, villamos- és troli-járatot érintő ritkítást, egészen kellemetlenül hatott, hogy Karácsony Gergely magától értetődő módon tagadta le a tényeket.

A BKK és a vezérigazgatója is cáfolja Karácsony Gergelyt

Idézet következik a már említett csütörtöki BKK-közleményből: "a BKK úgy döntött, hogy január 19-től, péntektől több járatának menetrendjét is a megváltozott utasforgalomhoz igazítja. Hétfőn és pénteken csúcsidőben azok a BKK-járatok, amelyek a mért utasforgalomhoz képest eddig sűrűbben, vagy több párhuzamos járattal együtt közlekedtek,

legfeljebb 1-2 perccel ritkábban járnak majd.

Mint látható, a BKK maga is járatritkításnak nevezte a járatritkítást. Ezért is érthetetlen, hogy a főpolgármester miért állította homokegyenest az ellenkezőjét élő adásban. Már csak azért is, mert mostanra pontosan lehet tudni, hogy kifejezetten fontos és kihasznált járatok csúcsidei közlekedését ritkították meg. Pénteken összesen 43 darab busz-, 4 villamos- és 6 trolibusz-járatét, hétfőn pedig tizenhat busz-, négy troli- , valamint egy villamosvonal érintett.

Ráadásul a BKK vezérigazgatója, Walter Katalin nem sokkal a főnöke, Karácsony Gerely tévészereplése előtt ugyancsak az ATV-nek elismerte, hogy hibáztak, mert

erről sajnos sokkal látványosabban, hangsúlyosabban és hamarabb kellett volna kommunikálnunk. Én ezért elnézést kérek.

Adódik a költői kérdés, hogyha helytálló a főpolgármester kijelentése és nem történt járatritkítás, akkor mégis miről kellett volna sokkal látványosabban és hamarabb kommunikálni a BKK vezetője szerint?

Mit okozott a járatritkítás Budapesten?

Maradva a valóságnál, ennyi vonalat érintő járatritkítási csomagot utoljára tizenöt éve Hagyó Miklós, Demszky Gábor korábbi főpolgármester helyettese próbált a városra erőltetni, csak nekik nem sikerült. A Karácsony-stábnak ellenben igen.

Vitézy Dávid péntek reggel meg is örökítette a döntés nyomán kialakult helyzetet. Képeket közölt a Thököly útról, ahol az eddig is zsúfolt, Újpalotát és Zuglót a belvárossal összekötő 7E, 8E és 133E is megáll. Ezek menetrendjét mind megritkították, ahogy a Rákóczi úti tengely összes többi járata is. Nem csoda, hogy a volt közlekedési államtitkár és talán főpolgármester-jelölt tömegjeleneteket tapasztalt a megállóban.

Csakhogy világos legyen: az az érv, hogy csak egy-másfél perccel járnak ritkábban a buszok, a villamosok és a trolik, teljesen tévedés. Ahogy arra Vitézy Dávid rávilágított, a főváros legzsúfoltabb, legfontosabb járatait ritkították csúcsidőben. Ilyenkor nem a várakozási idő, hanem a kapacitás a fő szempont, hiszen a ritkítás következményeképp több tucatnyi csuklós busz esik ki. Ez nagyon nem mindegy, mert ezzel arányosan nő a zsúfoltság.

Vagyis a közösségi közlekedés lett versenyképtelenebb, ez pedig nyilvánvalóan nem lehet célja egy olyan városvezetésnek, amely klímavészhelyzetet hirdet és az autós közlekedés visszaszorításán fáradozik.

Mit mondott Karácsony Gergely a ATV-ben a járatritkításról?

Fentiek viszont láthatóan nem ingatták meg Karácsony Gergelyt abban a hitében, hogy Budapesten nem történt járatritkítás. Miután közölte, hogy nincs járatritkítás, arról kezdett beszélni, hogy ahhoz, hogy máshol új vonalakat hozzanak létre és bővítsenek, "a kapacitásokat újraosztják".

Ezen a ponton a műsorvezető szembesítette vele, hogy a Vitézy Dávid által közreadott fotókon egyértelműen az látszik, hogy az utasok nem férnek fel a buszokra. Karácsony Gergely rövid szünetet tartott, majd megismételte:

Budapesten nincsen járatritkítás.

Ugyanezzel a lendülettel pedig hozzátette, hogy mindösszesen annyi történik, hogy a BKK mért, szenzoros adatok alapján kapacitást szeretne bővíteni ott, ahol szűkös, és "levenni, ahol többlet van". Ezek alapján azt lehetne gondolni, hogy a "kapacitások újraosztása", illetve "a kapacitásokból való elvétel ott, ahol többlet van" a főpolgármester értelmezésében nem egyenlő a járatritkítással.

Csakhogy, hogy a néző végképp belezavarodjon az okfejtésbe, a főpolgármester néhány másodperccel később a fejéhez kapott és már azt mondta,

ha itt most nem veszünk vissza, akkor nem fogunk tudni például telebusz szolgáltatás indítani a 17. kerületben vagy a 12-es villamost behozni a Béke térig.

Ez viszont most már a műsorvezetőnek is megütötte a fülét és felhívta Karácsony Gergely figyelmét, hogy ezek szerint visszavettek, hiába mondja, hogy nincs járatritkítás. Mire a főpolgármester rögtön elismerte, hogy de csak azért, hogy "máshol hagyjunk".

Érik a Karácsony-Vitézy összecsapás Budapestért

Így jutott el tehát a főpolgármester alig másfél perc alatt a totális tagadásból annak beismeréséig, hogy mégiscsak ritkították a tömegközlekedési járatokat Budapesten. Hogy a teljesen fölösleges mellébeszélés miatt haragszik-e magára Karácsony Gergely, az könnyen lehet. Vitézy Dávid miatt viszont egyértelműen szomorú, aki szerinte a fotózással demagóg eszközökhöz nyúlt. "Szomorúan azt kell mondjam, hogy egy jó közlekedési szakembert vesztett Budapest és kapott helyette egy középszerű politikust" – fogalmazott.

Ma még nem lehet biztosra venni, de könnyen lehet, hogy az idén június 9-i önkormányzati választáson a fővárosi szavazók eldönthetik, ki a középszerű politikus: Karácsony Gergely vagy Vitézy Dávid. Ehhez azonban első körben ki kell derülnie, hogy Vitézy Dávid elindul-e a főpolgármesteri székért. Karácsony Gergely ugyanis biztosan így tesz.

Addig is, a főpogármester péntek esti szereplése az ATV-ben alább teljes egészében megtekinthető. A járatritkításról szóló rész 8 perc 25 másodperctől kezdődik.