Kedden büszkélkedett el vele karácsony Gergely főpolgármester, hogy miközben a MÁV és így a magyar állam üzemeltetésében működő HÉV-en járatritkítást hozott az új év, addig Budapesten az elmúlt harminc év legnagyobb járműbeszerzését bonyolítják le a közösségi közlekedésben.

Megszívatták Karácsony Gergelyt: egyik napról a másikra elkezdik ritkítani a járatokat Budapesten – elképesztő, hogyan közölték az utasokkal. Fotó: Bartha Dorka

Abba ezúttal talán nem érdemes belemenni, hogy helytálló-e ezt a Karácsony-ciklus eredményeként feltüntetni (tekintve, hogy az említett járműbeszerzések tízéves szerződéseken alapszanak), az viszont mindenképpen szót érdemel, hogyan

cáfolt rá az élet a főpolgármester helyzetértékelésére.

A fővárosi önkormányzat tulajdonában álló Budapesti Közlekedési Központ Zrt. (BKK) ugyanis az állami járatritkítást felemlegető főpolgármesteri posztra két nappal nem mást jelentett be, mint hogy masszívan ritkítja a budapesti tömegközlekedés járatait, ezzel alaposan megszívatva Karácsony Gergelyt. (A szívatás kifejezés nem a legszebb, de mindenképpen aktualitása van, miután a Budapest-bérlet körüli vitában előszeretettel használta Karácsony Gergely és Lázár János miniszter is – a szerk.)

Mi a baj a BKK bejelentésével a járatritkításról?

Azonban maga a BKK-bejelentés is emlékezetesre sikeredett. Olyannyira, hogy ez már a fővárosi vezetéssel szemben rosszindulattal aligha vádolható 444.hu-nak is szemet szúrt, és éles hangvételű cikkben számolt be a történtekről.

Az hagyján, hogy a BKK a járatritkítások pénteki bevezetése előtt mindössze egy nappal tájékoztatta az utasokat a meglehetősen fontos fejleményről, de ráadásul a tömegközlekedést használóknak egy folyamatosan bővülő és átírt közleményből kellett kibogozniuk, hogy végeredményben mi és mikor nem jár majd a fővárosban. A 444 ezt a következőképpen fogalmazta meg:

A nap legváratlanabb hírfolyamát a BKK szállítja nekünk a járatritkításokról. Előbb csak példaként említettek két vonalat. Aztán felsoroltak 40 buszjáratot, amiből menet közben 43 lett. Majd megneveztek troli- és villamosvonalakat is. Hogy hol lesz ennek a vége, egyelőre senki sem tudhatja.

Hogyan jelentette be a BKK a járatritkítást?

A BKK eredetileg mindössze annyit közölt, hogy az otthoni munkavégzés és a rugalmas munkakezdés általános elterjedésével a hét végén (pénteken), illetve a hét elején (hétfőn) is kisebb, körülbelül 5 százalékkal alacsonyabb forgalom jellemző. Ráadásul a reggeli csúcsidőszakban (7 és 8 óra között) hétfőn csaknem 10, pénteken pedig 15 százalékkal kevesebben utaznak közösségi közlekedéssel. Ezért úgy döntöttek, hogy január 19-től, holnaptól több járat menetrendjét is a megváltozott utasforgalomhoz igazítják.

Mindez a gyakorlatban azt jelenti, hogy hétfőn és pénteken csúcsidőben azok a BKK-járatok, amelyek a mért utasforgalomhoz képest eddig sűrűbben vagy több párhuzamos járattal együtt közlekedtek, egy-két perccel ritkábban járnak majd. Az utasoknak azonban azt is kellene tudniuk, hogy pontosan milyen vonalakon szűkítenek. A BKK is érezte ez irányú tájékoztatási kötelezettségét, aminek párját ritkító módon eleget is tett.

Először mindössze a 20E-et és a 11-es buszt nevesítették, aztán követhetetlenné váltak az események. Következzen ismét a 444:

A közlemény első változatában nem írták meg, hogy hány vonalon hány járatot érint az intézkedés. (…) aztán frissült a közlemény, péntekre 40, hétfőre 16 buszjáratot soroltak fel, amelyek fél-másfél perccel ritkábban közlekednek. A 40-ből 14 gyorsjárat, köztük a 7E és a 133E. A közlemény, mint vadul burjánzó daganatos sejt, mostanra még újabb formát öltött. A BKK ugyanis tovább bővítette a járatritkítással érintett vonalak listáját. Történetesen péntekhez 43 buszjáratot, hat troli- és négy villamosvonalat soroltak, míg hétfőre maradt (egyelőre?) a 16 busz, de került mellé egy villamos- és négy trolivonal is. De hát hol van még a péntek reggel!

A civilek is kiakadtak a BKK eljárásán

A BKK eljárása nemcsak a 444-nek tűnt fel, hanem a Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesületnek (VEKE) is.

A civil szervezet szerint a BKK eljárása „kommentálhatatlan, felháborító és gusztustalan”, ahogy a ritkítás maga is. Szerintük éppen ezért fejeknek kell hullaniuk. Hogy a történteknek valóban lesz-e következményük, az rövidesen kiderül.