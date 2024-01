Csütörtökön bejelentették, pénteken már meg is ritkították a budapesti tömegközlekedési járatait. Csúcsidőben. Ahogy az várható volt, a semmiből és elképesztő módon közölt döntés tömegjeleneteket okozott szerte a fővárosban. A reggeli csúcsban kialakult káoszt Vitézy Dávid lehetséges főpolgármester-jelölt örökítette meg és tette közzé a közösségi oldalán.

Káosz Budapesten: legutóbb Demszky Gábor mert ilyet tenni – Vitézy Dávid felszólította Karácsony Gergelyt.

Fotó: Vitézy Dávid Facebook-oldala

A fotók önmagában is beszédesek, de a közlekedési szakember meglehetősen fontos kommentárt is fűzött a történtekhez, amiből részleteiben is kiderül, hogy miért helytelen, ami a budapesti közösségi közlekedésben történik.

Demszky Gábor óta nem mert senki olyat tenni, mint Karácsony Gergely

Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, a Budapesti Közlekedési Központ Zrt. (BKK) péntek reggeltől kifejezetten fontos és kihasznált járatokat ritkított meg. Összesen

43 buszjáratot,

4 villamost

és 6 trolibusz-járatot.

Beszédes – és erre Vitézy Dávid külön felhívja a figyelmet –, hogy ennyi vonalat érintő járatritkítási csomagot utoljára 15 éve Hagyó Miklós, Demszky Gábor korábbi főpolgármester helyettese próbált a városra erőltetni. Csakhogy neki nem sikerült, Karácsony Gergelyéknek viszont igen. Vitézy Dávid emlékeztetett rá, hogy annak idején legalább előzetes egyeztetés volt a menetrendi változásokról. „Így tudtuk végül akkor megakadályozni a rombolást, hónapokon át küzdöttem akkoriban személyesen is a járatritkítások ellen” – fogalmazott.

Ezzel szemben most a BKK csütörtökön egy folyamatosan átírt és kibővített közleményben bejelentette, pénteken pedig már be is vezette az utasokat masszívan érintő változásokat. Erről a Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület csak annyit mondott: „kommentálhatatlan, felháborító és gusztustalan”. Vitézy Dávid pedig a következőket írta a BKK eljárásáról?

Egy a gond, erről a budapestieknek nem szólt senki, mi pedig utazni szeretnénk.

Hiába kötelező a BKK létrehozása óta, semmilyen társadalmi egyeztetés és előzetes bejelentés nem volt a menetrend átalakításáról.

Miért baj, hogy a főváros megritkította a budapesti járatokat?

A BKK azzal érvelt, hogy a járatritkítások minimális, legfeljebb 1-2 perces növekedést okoznak a várakozási időben. Szerintük ez észrevehetetlen. Vitézy Dávid viszont rámutatott az álláspont elhibázottságára. Kiemelte, hogy a város legzsúfoltabb, legfontosabb járatait ritkították a csúcsidőben. Ilyenkor eleve nem a várakozási idő, hanem a kapacitás a fő szempont.

Több tucatnyi csuklós busszal jár kevesebb péntektől a városban az intézkedés nyomán.

„Ez pedig nem mindegy. Ha mindegyik érintett vonalról kivesznek egy-két buszt és ennyivel kevesebb közlekedik, a zsúfoltság nő és előfordul, ahogy a képeken is látható, hogy az utasok fel sem férnek” – magyarázta.

Vagyis az történt, hogy a közösségi közlekedés lett versenyképtelenebb a BKK lépésével. Vitézy éppen ezért

felszólította Karácsony Gergely főpolgármestert, hogy haladéktalanul vonja vissza a járatritkítási csomagot és vizsgálja felül a BKK akcióját.

Már csak azért is, mert a közösségi közlekedés színvonalának leépítése ellentétes minden várospolitikai és fenntarthatósági céllal.