Hétfő délelőtt 10 órától indul a napelemes pályázat online előregisztrációja, a kiírás szerint a pénzt érkezési sorrendben kaphatja meg majd maximum 15 160 pályázó.

Fotó: Flajsz Péter

Az előző lakossági napelemes támogatási program első, még 2021 végén indult körében hatalmas volt az érdeklődés, a tervezett második kiírást azonban már lefújták. 2023 decemberében viszont az Energiaügyi Minisztérium új lehetőséget jelentett be.

A 75,8 milliárd forintos keretösszegű Napenergia Plusz Programra magánszemélyek jelentkezhetnek, hogy saját tulajdonú (vagy lízingelt, illetve haszonélvezeti jogos) lakóingatlanukat vissza nem térítendő támogatással megújuló energiaforrással lássák el.

A pályázat korábbihoz képesti újdonsága, hogy nemcsak a napelemes rendszer kiépítésére ad pénzt, hanem a megtermelt energia tárolására alkalmas eszközökre is. A pályázat maximális összege ingatlanonként 5 millió forint, de legfeljebb a költségek 66 százaléka.

A nyertes pályázatok megvalósítására a kivitelezők már december elejétől jelentkezhetnek, és azóta több mint félezer vállalkozás kapott jóváhagyást regisztrációjához. A jelentkezők január 15-ént 10 órától, kizárólag online nyújthatják be előregisztrációs kérelmeiket ezen a weboldalon, ahol a pályázati dokumentáció és a használandó formanyomtatványok is elérhetőek. A folytatásban a sikeres előregisztrációt követően adhatják be majd a tényleges támogatási kérelmüket.

Tizenöt napon belül várható döntés

Az előregisztrációhoz ügyfélkapus azonosító szükséges. Alapdokumentumként minden pályázónak fel kell töltenie személyi okmányait, a lakóingatlan 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapját és a legutolsó elszámolási időszakra vonatkozó villamosenergia-számlát. Egyes speciális esetekben további nyilatkozatok, meghatalmazás csatolására is szükség lehet.

Az előregisztráció jóváhagyásáról a támogató szervezet 15 munkanapon belül dönt.

A pályázó ezután jelölheti ki a három lehetséges kivitelezőt, akik közül a rendszeren keresztül beérkező ajánlataik alapján választhat. Támogatási kérelmeket az aláírt kivitelezői szerződéssel rendelkezők nyújthatnak majd be. Az adminisztrációt megkönnyíti a szerződésminta kötelező használata, amit az eredeti kiírás technikai jellegű módosításai között írtak elő január elején. A kérelem kedvező elbírálása esetén, a támogatói okirat kiadásával válik hatályossá a vállalkozási szerződés.

Ugyanakkor a pályázóknak érdemes sietni a regisztrációval, hiszen a Napelem Plusz Program kiírásában megjelölték a támogatható igények számát is.

Márpedig a maximum 15 160 pályázat nem tűnik soknak, az előző lehetőség iránti nagy érdeklődés és a most elnyerhető ötmillió forint ingyenpénz alapján hamar elérheti ezt a regisztrálók száma

– írja a bank360.hu, hozzátéve, hogy a támogatást pedig érkezési sorrendben osztják majd szét a sikeres, visszaigazolt előregisztrálás után benyújtott pályázati kérelmek között.