Tartósan terhelik a büdzsét a magas kamatkiadások

A Világgazdaság által megkérdezett elemzők szerint tavaly a megemelkedett kamatkiadások is hozzájárultak a magas hiányhoz. Idén is várhatóan magasak maradnak a büdzsé kamatkiadásai. Ez pedig amellett, hogy a válság időszakában korlátozza a költségvetés mozgásterét, hosszabb távon is problémás, figyelembe véve, hogy az állampapírok átárazódásának üteme miatt a kamatkiadások a jegybanki lazításhoz képest csak késleltetve csökkennek.

2024.01.08. 22:20 | Szerző: Tóth Balázs