Napjainkban a serdülők több mint 80 százaléka nem éri el az optimális egészséghez szükséges ajánlott aktivitási mennyiséget a WHO szerint, ezért az egészség szempontjából kis mennyiségű, akár ötperces testmozgásnak is jelentősége van. Fontos, hogy a testmozgás az iskolai élet szerves részévé váljon – írja a tenyek.hu. A címadó fejfrissítő egyébként csupán egy aktivitási forma, hiszen a testmozgás intézményen belül is többféleképpen megvalósítható, a szakirodalom ezek közül hármat emel ki:

Súrlódás, gravitáció – játékos, mozgásos formában is tanulható.

Fotó: Shutterstock

aktív szünetek („Fejfrissítők”, angolul Brain Brakes). Olyan rövid, 1–5 perces fizikai aktivitások, melyek nem kapcsolódnak az oktatott tananyaghoz és amelyeket a tanítási órán, a tanulók felfrissítése, figyelmének és koncentrációjának fokozása érdekében végeztetünk. Például a gyerekek felállítása a padok mellé, és átmozgatásuk játékos feladatok mentén.

Tananyagközpontú aktív szünetek (Curriculum-focussed active breaks). Olyan rövid, mozgásos aktivitások, melyek az aktuálisan oktatott tananyaghoz kapcsolódnak. Például a tanár kérdéseire nem szóban kell választ adni, hanem bizonyos mozgást kell végezni (pontos j – guggolás, ly – terpeszállás)

Fizikailag aktív órák (Physically active lessons). Olyan tanórák, ahol a tananyag elsajátítása fizikai aktivitáson keresztül valósul meg. Például súrlódás, gravitáció) fogalmainak tanítása egymás húzásával matracon, illetve görgős eszközön.

Az Aktív Iskolákban január utolsó hetében úgynevezett Fejfrissítő témahetet tartanak, így illesztik a tananyagba, az éves tanrendbe. Ennek lényege, hogy az iskolákban egy héten keresztül minden tanítási napon, minden évfolyamon a tanórák alatt néhány perces mozgásszünet valósul meg.

A Fejfrissítő hét megvalósításához workshop és digitális háttéranyagok formájában kapnak támogatást az intézmények.

A módszer egy héten keresztül történő alkalmazásának eredményeként a pedagógusok saját maguk tapasztalhatják meg az aktív tanulás pozitív hozadékát, és remélhetőleg a pozitív tapasztalatok eredményeként az aktív tanulási módszerek nemcsak a témahét alatt, hanem hosszú távon is alkalmazhatók.

Az Aktív Iskola programot tavaly 74 iskolában tesztelte a Magyar Diáksport Szövetség, és a részt vevő intézmények visszajelzései alapján kialakított kezdeményezés idén

több mint 300 iskolával indult el, ezzel mintegy 100 ezer gyermeket és rengeteg családot tud elérni.

A program szakmai támogatói a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége és a Magyar Elhízástudományi Társaság.