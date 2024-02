Brüsszelben változásra van szükség - emelte ki beszédében Orbán Viktor miniszterelnök a parlament tavaszi ülésszakát megelőző kihelyezett frakcióülésen Balatonalmádiban - számolt be róla a Magyar Nemzet.

Fotó: Fischer Zoltán/Miniszterelnöki Sajtóiroda

Európában életbe lépett a migrációs paktum, büntetést fognak kiróni Magyarországra, mert nem fogadunk be migránsokat. A háború nem ér véget, Európára egyre nagyobb teher nehezedik, mert Amerikában az elnökválasztás körüli viták miatt csökkenni fog Ukrajna anyagi támogatása. Az ukránok támogatásának óriási politikai ára van. A gazdák lázadnak egész Európában, és lassan senki nem hisz az ukránok győzelmében – elemezte az eseményeket a kormányfő.

Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy az itthoni baloldal nem azt teszi, ami a dolga lenne, nem Magyarországot képviseli Brüsszelben, hanem Brüsszelt Magyarországon. A baloldal zsoldban áll – foglalta össze a helyzetet.

A frakció előtt természetesen a kegyelmi ügyről is beszélt, amely két, a politikai közösségük számára fontos ember távozásával járt. A képviselők előtt is megköszönte Varga Judit és Novák Katalin eddigi munkáját. – A lemondásuk helyes volt, és megerősít bennünket – mondta el most is Orbán Viktor.

Mindenki számára világossá vált, hogy gyermekvédelmi kérdésekben a nemzeti oldalon nincs kegyelem.

Szerinte nem valamilyen probléma erőszakolta ki ezt a döntést, hanem egyszerűen hiba volt. – Azt, hogy miért következett be ez a hiba, az évértékelőn már elmondtam: a legmagasabb poszton is igaz, hogy senki nem lehet elég okos egyedül – mondta el ismét a miniszterelnök.

Orbán Viktor a beszédét a közelgő választások értékelésével, az előttük álló feladatokkal zárta. Összefoglalta, hogy az uniós forrásokról már megállapodott a kormány, a tanárok és óvónők bérét megemelték, a bérmegállapodásokat megkötötték, a megemelt 13. havi nyugdíjat kifizették, a családtámogatásokat növelték, az inflációt leszorították. Hatályban van a rezsicsökkentés és a kamatstop a családoknak és a kisvállalkozásoknak.

Mondanivalóját azzal zárta, hogy

az európai parlamenti választást meg tudják és meg is fogják nyerni.

Értékelése szerint a nemzetközi környezet ebben az évben sokat változhat, de júniusig ellenszélben fognak hajózni, ám a tapasztalt vitorlások szerint ez nem rossz, hanem jó, hisz a nemzetközi ellenszelet be tudják fogni a vitorlájukba. Bizakodóan beszélt arról, hogy nem csak Brüsszelben, Washingtonban is változás lehet ebben az évben. Az európai parlamenti és az amerikai elnökválasztás elhozhatja a békét végre Európában. – Kilenc hónap múlva erősebbek leszünk, mint most – mondta. – Érdemes tehát dolgozni, mert minden megszerzett európai parlamenti mandátum hozzáad ahhoz a közös erőhöz, ami 2026-ban az országgyűlési választásokon segíteni fog minket – zárta beszédét a kormányfő.