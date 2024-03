Egy átlagos diák 19,6 órát dolgozik hetente. 2023-ban a diákátlagbér – a különböző kiegészítéseket és pótlékokat is beleszámítva – óránként 1920 forint volt. Az eredmények azonban az egyes iparágaknál számottevő eltéréseket mutattak, a legjobban fizető terület az IT, a sales és marketing, valamint a rendezvényszervezés volt – derült ki a Tudatos Diák iskolaszövetkezet legfrissebb felméréséből.

Fotó: Shutterstock

Az IT területén 2120 forint volt az átlagos órabér, a sales területén 1990 forint, a rendezvényszervezés esetében pedig 1970 forint volt ugyanez a szám. Az összegek nemek esetében is eltérést mutattak tavaly. Miközben egy férfi átlagosan 2080 forintot vitt haza óránként, egy nő csak 1910 forintot keres ugyanannyi idő alatt. Béren kívüli juttatásban a diákok 39 százaléka részesült.

Habár 2023-ban az miatt szinte minden drágult, a diákok bére nem követte ezt az emelkedést. A megkérdezettek 55 százaléka úgy nyilatkozott, hogy nem változott a bére, 0 és 15 százalék közötti emelkedést 30 százalék érzékelt, miközben ennél magasabb bérnövekményt csupán 5 százalék tapasztalt. Mindössze 1 százalék azok aránya, akiknek 30 százalékot meghaladóan nőtt a fizetésük.

A diákok munkaerőpiacán a munkát vállalók 24 százaléka egy-két éves, 40 százalékuk pedig ennél is több munkatapasztalattal rendelkezik. A diákok 34,5 százaléka családi támogatásból tartja fenn magát, emellett 17,8 százalékuk esetében az ösztöndíj is fontos bevételi forrás. Az állandó vagy alkalmi diákmunka lehetőségét választók aránya 56 százalék.

A felmérésben részt vevő diákok többsége a lakhatás és a megélhetés miatt vállal munkát.

A munkakeresés során általánosságban a rugalmas munkaidő, a versenyképes átlagbér és az elvárt heti óraszám a legfontosabb motiváció a diákok számára. A munkavégzés kapcsán a munkahelyi környezet, a karrier megalapozása, a fejlődési lehetőség, valamint a magas kereseti lehetőség jelenti ugyanezt. Ezenkívül természetesen a szakmai fejlődés, az új emberek megismerése és a jó vezetők is olyan tényezők, amelyek vonzók lehetnek a diákok számára. A válaszadók körülbelül negyede számára az is fontos szempont, hogy a kötelező szakmai gyakorlatát is teljesíteni tudja a munkáltatójánál.