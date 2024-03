Új borjelölési szabályok segítik a fogyasztót, de feladatot adnak a borászoknak – jellemezte az új, a borászati termékeken is az élelmiszerekéhez hasonló információk megjelenítését előíró szabályozást Feldman Zsolt, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkára. Az egyébként már december 8-a óta hatályos uniós rendelet által előírt információk megjelenítése a boroscímkéken nehézkes lenne, ezért az agrártárca, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) és a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa (HNT) együttműködésével egy QR-kódos megoldást fejlesztettek ki a kötelezettség teljesítésére. Ezzel az is volt a céljuk, hogy a borászoknak az újabb adminisztrációs kötelezettség teljesítésében egyszerű és gyors megoldást biztosítsanak, és a boros címkék információkkal történő túlzsúfolását is elkerüljék.

Kérdés, hányan veszik elő a telefonjukat a boroscímke nézegetéséhez / Fotó: Shutterstock

Ezzel a megoldással az uniós szabályoknak megfelelve a borászok saját honlapjától elkülönülten, a winelabel.hu honlapra vezetve a fogyasztókat nyújt információt a a borról, felsorolva annak

nevét,

termékkategóriáját,

származási igazolását,

termelőjét.

Ezen felül 100 milliliterre, vagyis egy deciliterre vetítve a megtudhatók lesznek a tápértáék-információk is, vagyis hogy az adott bor mennyi

energiát

fehérjét,

zsírt,

telített zsírsavakat,

szénhidrátot,

ebből cukrot,

élelmi rostot, valamint

sót

tartalmaz.

A QR-kódot a borászok számára ingyenesen szolgáltatja a HNT.

Az uniós rendelet szerint ezeket az adatokat a 2023 december 8-a után készült borok címkéjén kell feltüntetni. Ez azonban a gyakorlatban azt jelenti, hogy a QR-kódokat – bennük egy „i” betűvel, hogy az esetleg a borász által már korábban használt QR-kódtól megkülönböztessék – csak az idei évjárata palackjain lesz kötelező feltüntetni.

A borágazat eddig is a legáttekinthetőbb, legösszetettebb szabályozással rendelkező termékpályaként működött, a borászoknak nincs titkolni valójuk

– szögezte le Brazsil Dávid, a HNT főtitkára, hozzátéve, hogy a jelölési köztelezettségben lehetőséget is látnak, mert bor természetes termék, ami most a fogyasztókban talán jobban tudatosul. Az, hogy ingyenesen biztosítják ezt a borászoknak, megfelel a HNT szolgáltató köztestület profiljának. Úgy számolnak, hogy éves szinten mintegy 300–500 millió forint adatszolgáltatási értéket takarítanak meg így a borászoknak. A QR-kódon feltüntetett adatok az Unió mind a 27 nyelvén elérhetőek lesznek, ami nagy könnyebbséget jelenthet egyes kisebb tételű esetén, mivel nem kell két-három karton bor miatt külön adatszolgáltatást végezni és QR-kódot készíteni mondjuk litván vagy észt nyelvű információkkal – emelt ki egy gyakorlati példát.

Brazsil szerint a gyorsaság szintén nagy erénye a HNT rendszerének, mert a QR-kódot az uniós tagországok között a leghamarabb, már a bor forgalomba-hozatali eljárásának vége előtt, a végső származási bizonyítvány kiadásakor át tudja adni a borászoknak.

A Világgazdaság kérdésére – hogy máshol létezik létezik-e az unióshoz hasonló jelölési kötelezettség a borágazatban – Brazsil Dávid elmondta, hogy korábban egyes országok esetében az exporttételeken fel kellett tüntetni a kalóriatartalmat, de egyéb jelölési kötelezettségről nincs tudomása. Mint mondta,

ez a szabályozás a hazai borász szakma számára a nehezen értelmezhető kategória volt.

Az pedig szerinte életidegen, hogy az egyes jellemzőket egy deciliterre kell vetíteni, mert bár a boroknál ez értelmezhető mértékegység, a söröknél és azt égetett szeszeknél már kevésbé.

Feldman Zsolt ehhez azt tette hozzá, hogy a borágazatra három szabályozási rezsim vonatkozik – a piaci, az élelmiszer- és a jövedéki – és ezzel a jelölési előírással az élelmiszer-szabályozás a maga eszközeit próbálja érvényesíteni.