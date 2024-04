Félrevezethette utasait a taxis cég, máris vizsgálódik náluk a GVH

Félrevezethette a fogyasztókat, ezért a Gazdasági Versenyhivatal eljárást indított a City Taxi Fuvarszervező Szövetkezettel szemben. A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése a City Taxi megtévesztő állításai miatt merült fel. A társaság például az általa is alkalmazott árgaranciát önkéntes és egyedülálló gyakorlatként állította be, noha arra minden taxis céget jogszabály kötelez, de vizsgálja a hatóság a magyar jelző használatának megalapozottságát is a vállalkozást illetően. Fontos: az eljárás megindítása nem jelenti azt, hogy a jogsértést a taxiscég elkövette, ezt három hónapig tartó vizsgálat hivatott kideríteni.

2024.04.23. 09:57 | Szerző: VG

Eljárást indított a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) a City Taxi Fuvarszervező Szövetkezettel (City Taxi) szemben a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt – derül ki a szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményből. Leintette a a taxis céget / Fotó: Mediaworks A GVH gyanúja szerint a vállalkozás megtéveszti a fogyasztókat a vállalkozás lényeges jellemzője és az általa nyújtott személytaxi-szolgáltatáshoz kapcsolódó kötelezettségvállalásai tekintetében. A City Taxival szemben versenyfelügyeleti eljárást indítottak, mivel a hatóság észlelte, hogy 2024. január 10-től a vállalkozás valószínűsíthetően több ponton is megtévesztetve népszerűsítette a fogyasztókat kereskedelmi kommunikációjával. A City Taxi ugyanis „a magyar” jelző – többlettartalom nélküli használatával – valószínűsíthetően megtéveszti a fogyasztókat a vállalkozás lényeges jellemzője kapcsán,

valószínűsíthetően azt a benyomást kelti a fogyasztókban, hogy a vállalkozás által alkalmazott „árgarancia” egyedülálló, és önkéntes alapon nyújtja, holott azt jogszabályi előírás alapján kell biztosítania. A GVH ígéri: a piaci szereplőkkel együtt dolgozzák ki az új versenytörvényhez szükséges gyakorlatot Az Országgyűlés elé került a versenytörvény módosítása, amely lehetővé tenné az „alapvető jelentőségű vállalkozások” kényszerértékesítését a piaci verseny torzulása esetén. Ez azt jelenti, hogy ha a kijelölt cégek a működésükkel rontják a magyar piaci versenyt, akkor a GVH részben vagy egészben a vállalkozás értékesítésére kényszerítheti a tulajdonost. A versenyhivatal hangsúlyozta, hogy ez egy Európában régóta bevett gyakorlat, amelynek az alkalmazásához a piaci szereplők véleményét is ki fogják kérni. A versenyfelügyeleti eljárás megindítását indokolja, hogy e kereskedelmi gyakorlatokat a vállalkozás többek között országos rádióadón keresztül valósította meg. A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a vállalkozás a jogsértést elkövette – hangsúlyozta a GVH. Az eljárás a tények tisztázására és ezen keresztül a feltételezett jogsértés bizonyítására irányul. Az eljárás lefolytatására biztosított időtartam három hónap, amely indokolt esetben két alkalommal, egyenként legfeljebb két hónappal meghosszabbítható.