Közzétette legfrissebb konjunktúrajelentését a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara (DUIHK). A sorozatban harmincadik felmérés ezúttal azt tárta fel, milyen várakozásai vannak a magyarországi német cégeknek a 2024-es évre gazdasági szempontból.

Megkérdezték a német cégeket, mit gondolnak a magyar gazdaságról: mondtak hideget-meleget / Fotó: Csapó Balázs

Az eredményeket Sávos András, a szervezet elnöke és Dirk Wölfer kommunikációs vezető ismertette szerdán délelőtt a DUIHK budapesti székházában. Előzetesen érdemes tudni, hogy a kamara konjunktúrajelentése nagy horderejű: több mint húsz éve, 1993-ban és 1994-ben született meg az első ilyen elemezés.

Miért fontos, hogy mit gondolnak a német cégek a magyar gazdaságról?

A jelentőségét az adja, hogy a magyarországi német vállalatok több mint 2500-an vannak, köztük világmultik, de számtalan kisebb vállalkozás is. Tevékenységüket tekintve dominál a járműipar. Kiemelten fontos szereplői a magyar gazdaságnak, hiszen

évről évre három-négymilliárd euró értékben hajtanak végre tárgyi beruházásokat, amelyek hozzáadott értéke eléri a tízmilliárd eurót.

Az általuk foglalkoztatott munkaerő létszáma meghaladja a 220 ezret, ami azt jelenti, hogy a versenyszektorban dolgozók közül (mintegy 2,5-3 millió fő) körülbelül minden tizedik valamelyik német hátterű céggel áll munkaviszonyban.

A magyarországi német cégek külkereskedelmi forgalma 67,7 milliárd euróra rúgott a legutóbbi lezárt üzleti évben, az éves árbevételük pedig 55 milliárd euró volt 2022-ben. A teljes hazai járműipar forgalmából 62 százalékos részesedést tudnak magukénak. És még egy markáns adat: a magyarországi vállalati 11 százalékát termelik meg az itteni német cégek. Tehát ezek a társaságok formáltak most véleményt és értékelték a magyar gazdaságot, nem is kevesen: 250 menedzser és cégvezető. Hozzá kell tenni, hogy köztük vannak magyarországi vállalatok vezérigazgatói és ügyvezetői is.

De nemcsak a németországi cégeknek kiemelt Magyarország, hanem Németország számára is a régió. A német kivitel 16 százaléka irányul ebbe a térségbe, ami nagyjából 240 milliárd eurónak felel meg. Ez lényegesen több, mint amennyit Németország az USA-ba, Kínába vagy Franciaországba exportál. A tőkebefektetésekről pedig az mondható el, hogy az elmúlt években 110 milliárd német euró áramlott be Kelet-Közép-Európába, ami, ha csak kevéssel is, de még fölötte van a Kínába irányított FDI-nak.

Ítéletet mondtak a német cégek a magyar gazdaságról

Sávos András úgy fogalmazott, hogy nagyon izgalmas jelentés született. A meglepetést az okozta, hogy a kapott cégvezetői válaszok alapján nagy meglepetések nem bontakoztak ki. „Én rosszabbra számítottam, de az is igaz, hogy a cégeknél késleltetve érződig a gazdasági változások hatása, hacsak nem radikális fejlemény áll be” – magyarázta.

Azt is kihangsúlyozta, hogy a DUIHK a felméréssel nem kíván állást foglalni, ahogy kritikát vagy dicséretet sem gyakorolni. Amennyire tőlük telik, szeretnék tárgyilagosan bemutatni azokat a visszajelzéseket, amelyek a menedzserektől érkeztek. Ezzel konstruktív partnerei kívánnak lenni a vállalati, illetve a kormányzati oldalnak egyaránt.

Ahogy eddig is, úgy most is két nagy területet jártak körül: a gazdasági helyzetet és a várakozásokat, valamint az üzleti és befektetési környezetet. Felhívta rá a figyelmet, hogy a jelenlegi helyzet bonyolult, hiszen tele van olyan adottságokkal, amelyek nagyon sokáig nem jellemezték a gazdaságot: háború, és geopolitkai játszmák. Éppen ezért a gazdasági klíma nagyon nehéz mind Magyarországon, mind Németországban.

Itthon történt tavaly, és az idei várakozások sem biztatók. Közben a németeknél sem rózsás a helyzet, és ott ugyancsak kérdés a növekedési ütem. Márpedig a két ország gazdasága szorosan összenőtt. A magyar gazdaság 2024-es lehetőségeit a német cégvezetők a tavalyinál rosszabbnak ítélik meg, ugyanakkor a saját üzleti helyzetüket már jobbnak, ami arról árulkodik, hogy az önbizalmuk nem hagyott alább. A legutóbbi, őszi felméréshez képest már javultak a mostani adatok, de továbbra is kérdés, hogy a gazdaság kimászott-e a gödörből. A beruházások és a foglalkoztatottság terén ugyanis enyhe negatívumok tapasztalhatók. Sávos András úgy foglalta össze, hogy

erre az évre a legjobb esetben is csak a szinten tartás valószínű, de inkább negatív kilátásokkal.

A konjunktúra legnagyobb kockázatának a kereslet alakulását nevezte meg, a munkaerőpiacon pedig kifejezetten nehezen leküzdhető akadályok látszanak. A szakképzett munkaerőből hiány van, márpedig ennek biztosítása alapvetés a vállalkozások fejlesztése érdekében.

Nem tudják követni a magyar béremeléseket a német cégek

Egyfelől tehát nincs elég foglalkoztatott, másfelől a meglévő munkaerő költsége folyamatosan nő:

2024-re 11 százalékos béremeléssel számolnak a német cégek.

Miután az elmúlt években is jellemzően két számjegyű vagy ahhoz közeli fizetésemelés következett be, a folyamat kihívást jelent a menedzsmentek számára. „Vajon tovább tudják-e hárítan, vagy tudnak-e úgy javítani a hatékonyságon, hogy ezt képesek legyenek kigazdálkodni?” – tette fel a kérdést a DUIHK elnöke. Az utóbbiról megjegyezte, hogy sok éven keresztül pusztán hatékonyságnöveléssel kitermelni a munkaköltséget nehezen járható út, éppen ezért a dinamikus bérnövekedés abba az irányba mutat, hogy a versenyképesség rovására megy. Aki arra készült, hogy Magyarországon tartósan alacsony bérek mellett tud beruházni, az nincs jó helyzetben.

Így aztán természetesen akut téma a vendégmunkások alkalmazása, nemcsak kékgalléros szinten, hanem akár középvezetőknél is. Ha például a Debrecenben gyárat építő BMW egy másik telephelyéről hoz munkaerőt, az szintén vendégmunkás-foglalkoztatásnak minősül. Kiemelték, hogy a magyar munkaerőre szeretnének támaszkodni, de a vendégmunkás-szabályozást bonyolultnak tartják.

Magyarország fel tud zárkózni a nyugati fejlettséghez

Az üzleti környezet kapcsán 25 különböző tényezőre kérdeztek rá, úgy mint

adózás,

munkajog,

jogbiztonság,

finanszírozás,

beszállítói háttér,

közigazgatás digitalizációja.

Összességében ezek megítélésében tavalyhoz képest nincs nagy változás, némelynél pozitív, másnál negatív elmozdulás történt. Erőteljesebben jelent meg ugyanakkor az a vélemény, hogy a kiszámíthatóságot nem erősíti a folyamatos veszélyhelyzeti rendeleti jogalkotás, az ágazati különadók és a versenyjogi szabályok tervezett módosítása. Ezeknek nem örülnek a német cégek, de az infrastrukturális fejlesztéseknek, a k+i ökoszisztéma és a beszállítói háttér javulásának már igen. „Alapvetés, hogy egy piacgazdaságban az állam szabja meg a szabályozást, de azt gondoljuk, kockázatos beavatkozni olyan állami eszközökkel, mint például az ársapka” – jegyzete meg Sávos András.

Magyarország a régiós versenyben átlagosan szerepel, a DUIHK a jelentés alapján azt kívánja támogatni, hogy a magyar gazdaság összefogva a némettel és az európaival találja meg a saját útját. „Magyarország minden adottsággal rendelkezik ahhoz, hogy felzárkózzon a nyugati fejlettségi szinthez, amire régóta áhítozik. A magyarországi német vállalatok maximálisan érdekeltek ebben, és mindent megtesznek ezért” – zárta gondolatait a kamarai vezető.