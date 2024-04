„Fontos tisztázni, hogy a vagyonbecslés véletlenül sem egyenlő a készpénzállománnyal, egy cégcsoport felértékelése pedig meglehetősen összetett kihívás, de különösebben nem foglalkoztatnak az efféle listák. Biztos jó olvasmány egy ilyen összeállítás, de a valós gazdasági világ egész más. Csányi Sándorhoz barátság fűz, nem hiszem, hogy ezen a színtéren rivalizálnánk. Van persze olyan terület, ahol versenyzünk, ilyen például a bankszektor” – felelte Mészáros Lőrinc az Indexnek, miután 591,3 milliárd forintos vagyonával újra első helyen végzett a leggazdagabb magyarok listáján, megelőzve Csányit (573,7 milliárd forint).

Mészáros Lőrinc a vállalkozásaira költötte az összes jövedelmét az elején, és nem a luxusra /Fotó: Vasvári Tamás / MTI

A felcsúti üzletember a portálnak adott interjúban többek között arról is beszélt, hogy mintegy 400 vállalkozásuk van, a Mészáros Csoportban ezért már ő sem tud az operatív irányítással foglalkozni. „Az a menedzserek dolga, akiknek ez a kisujjukban van.” Kijelentette: még ma is minden reggel felkel hatkor, és bemegy dolgozni. Arra próbálja tanítani a gyermekeit is, hogy a felelősség rajtuk van. Elmondta, általában a hét elején a budapesti székházukban tartózkodik, utána pedig a felcsúti irodájában, ott vannak a megbeszélései.

Szerinte nem törvényszerű a milliárdossá válás, de azért érdemes sokat dolgozni, mert azzal tud csak előrejutni az ember. Úgy véli, a munkaórák számánál fontosabb kérdés a hatékonyság, mert hiába dolgozik valaki sokat, ha nem hatékony a munkája. Hozzátette:

A vállalkozásaimra költöttem az összes jövedelmemet, és nem a luxusra az elején, hiszen tisztában voltam azzal, hogy csak úgy tudok előre haladni, ha minden megtermelt forintot visszaforgatok a vállalkozásaimba.

Lázárt hiteles embernek tartja

Szót ejtett arról is, hogy nagyra becsüli Lázár Jánost, akit nagy munkabírású embernek tart: „Adni kell a szavára, hiteles, amit mond, és ő az a miniszter, aki most már jó ideje kiáll a magyar vállalkozások mellett, és támogatja őket mindenben.” Az építési és közlekedési miniszter többször hangoztatta, hogy Magyarországnak több Mészáros Lőrincre van szüksége.

Orbán Viktorral „közös gyermekük” a Puskás Akadémia

Orbán Viktorral való viszonyáról kifejtette: a kapcsolatuk barátság, ami a bizalmon alapszik, de külön úton járnak, miután a miniszterelnök 1989 óta politikus, ő pedig 1992 óta vállalkozó. Elismerte, hogy belekóstolt a politikába is, két cikluson át polgármester volt Felcsúton, igaz, „a gazdasági tevékenységét akkor sem adta fel, amikor szolgálta a települését.” A gazdasági fejlődését úgy jellemezte, hogy nem két nap alatt történt meg, hanem az elmúlt 32 év munkájával jutott el idáig. A kormányfővel napokig tudnának beszélni a sportról, futballról, „közös gyermekükről”, a Puskás Akadémiáról.

Kinőtték Magyarországot, irány külföld

Közölte, a Mészáros cégcsoport fejlődése az országhatárokon belül már korlátozott, ezért stratégiai céljuk a külföldi terjeszkedés, jellemzően azokban az iparágakban, amelyekben idehaza is erősek. Ilyen terület a mezőgazdaság, a hazai első hely mellett nyitnak a régiós piacokra: „márpedig a Rabo a legnagyobb horvátországi almatermelő cég, akvirálása profilba illő.”

A Lukavac cementgyár megszerzése talán ennél is egyértelműbb: az alapanyag-ellátás köztudottan nehézkes az építőiparban, elképesztő volatilitás jellemzi a beszerzéseket, a saját gyártóbázissal csökken a kiszolgáltatottság.

Kiemelte: a szállodaiparban Horvátország és Montenegró mellett Ausztriában is vannak már érdekeltségeik, de mennek tovább, például Rijeka mellett, Iciciben ötcsillagos luxusszállodát építenek, amit 20 évig a Marriott üzemeltet majd. „A turizmus mellett a mezőgazdaságban és az építőiparban is készen állunk a terjeszkedésre, akvizíciós tárgyalásainkkal a régiós piacokra fókuszálunk” – magyarázta.

MBH kontra OTP: „Győzzön a jobbik!”

Nyilatkozott arról is, hogy gondos előkészítés végkifejlete az MBH Bank létrejötte, amit rengeteg munka előzött meg: „Egy egész Európában egyedülálló fúzióról beszélünk. Zökkenőmentesen zajlott le a folyamat, a 2,5 millió ügyfél megtartásával.” Egyértelműsítette: Barna Zsolt elnök-vezérigazgató vezetésével el akarják érni az első helyet a bankszektorban. Aláhúzta:

„Jelenleg a második legnagyobb bank vagyunk Magyarországon az OTP mögött. Itt valóban van egy verseny közöttünk Csányi Sándor barátommal, de ez egy egészséges verseny, győzzön a jobbik!”

Arra a kérdésre, hogy a bankszektor mellett érintett a biztosításközvetítő piacon is Keszthelyi Erik partnereként, azt válaszolta: pénzügyi befektetőként került Keszthelyi Erik mellé, látta benne a potenciált, a CIG Pannónia tulajdonrésze is jó kezekbe került, hiszen megduplázta az előző évi eredményét.

Opus Global: 500 forint feletti papírok?

Szerinte ma már ott tart az Opus, hogy 1000 milliárd forint fölött van a mérlegfőösszege, a 2023-as 45 milliárd forintos eredmény pedig kiváló a bőven 600 milliárd forint feletti árbevétel mellett. A papír valós értéke 500 forint fölött kellene, hogy legyen, ezért bízik benne, hogy ezt el fogja érni a vállalat a befektetők nagy örömére.

„Az Opus filozófiája és struktúrája rendben van, a stratégia pedig előremutató, nem véletlenül emelkedik ilyen mértékben a papír ára. Lehet építeni olyan vállalatok bevételeire és eredményességi mutatóira, mint a Tigáz, Titász, a Hunguest, a Mészáros és Mészáros Zrt., a Wamsler, a Kall vagy a Viresol” – vetítette előre.