A magyar építőipar nagyon várta a ma bejelentett energiahatékonysági támogatást, amely teljessé teszi azt a palettát, amelyet a és a napelemprogram indított útjára – áll abban a közleményben, amely Juhász Attilát, az Újház Zrt. igazgatóságának és az ÉVOSZ építőanyag-kereskedelmi tagozatának elnökét idézi.

Hazai gyártású építőanyag lesz elég / Fotó: Cseh Gábor

Sok az elhalasztott felújítás

Juhász Attila szerint ez az a támogatási forma, amely az építőiparban tevékenykedő legtöbb kis- és középvállalkozást pozitívan érintheti. Éppen emiatt várhatóan sokan is fogják igénybe venni, hiszen a lakosság körében az elmúlt év turbulenciái miatt sok az elhalasztott építkezés és felújítás.

Az egymillió forintos önerő a hatmillió forintos támogatással és kedvezményes hitellel kiegészülve elegendő ahhoz, hogy a főleg vidéki és agglomerációban található családi házak épületenergetikai korszerűsítését meg tudják oldani a tulajdonosok.

Ebből a forrásból kivitelezhető egy átlagos, 90-es évek előtt épült, 80-100 négyzetméter alapterületű családi ház teljes külső hőszigetelése, beleértve a födémszigetelést is, ami nyílászárócserével párosulva együttesen akár 50 százalékos energiahatékonysági javulást eredményezhet.

Maximális hitelfelvétellel és a nyolcéves futamidővel számolva ennek havi törlesztőrészlete 30 ezer forint körül fog mozogni. Ez olyan vállalható összeg, amely mellett az energiaszámlák csökkenése és az épület értékének emelkedése bőven megtérülővé teszi a lakosság számára a beruházást.

Nem lesz hiány építőanyagból és szigetelőanyagból

Építőanyagból és azon belül szigetelőanyagból nincs, és Juhász Attila várakozása szerint nem is lesz hiány. Magyarországon több mint 20 nagy – akár több gyáregységgel is rendelkező EPS (tipikusan használt homlokzati polisztirol) és kőzetgyapot szigetelőanyagot gyártó vállalat működik, amelyek alig várják, hogy ismét növelhessék kapacitáskihasználtságukat, tehát ezen a téren bőven van hazai alapanyag. Ugyancsak van elég hazai gyártású nyílászáró. Magyarországon nagyságrendileg 200 hazai homlokzati (műanyag, fa és alumínium) nyílászárót gyártó üzem működik, így ebben az építőanyag-szegmensben is zavartalan az ellátás.

Egyéb érdekességek