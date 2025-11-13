A korrupciós botrány beszippantja az ukrán drón- és rakétagyártó sztárvállalatot is

Lapunk már korábban megírta, hogy hosszas korrupciós nyomozás tárta fel a kapcsolatot az ukrán Fire Point védelmi vállalat és Zelenszkij régi üzlettársa, Timur Mindics között.

Az ukrán elnök most nagy bajban van, miközben egy három éve háborúban álló országot vezet / Fotó: AFP

A gyanúsítottak letartóztatási meghallgatásai folyamatosan új részleteket tárnak fel arról, amit a nyomozók 100 millió dolláros pénzmosási ügyletnek neveznek a The Kyiv Independent szerint.

A korrupcióellenes hivatal nyomoz

Az ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) nyomozása szerint Timur Mindics, Volodimir Zelenszkij elnök korábbi üzlettársa és szövetségese vezette azt a csoportot, amely pénzmosással és visszatérítésekkel foglalkozott az energetikai építkezések és beszerzések területén, beleértve az ukrán energetikai infrastruktúra védelmének kiépítését is. A Zelenszkij-kormány több más tagja is érintett az ügyben az ukrán lap jelentése szerint.

Ukrán magán védelmi vállalkozás a középpontban

Bár az ügy az energiaágazatra összpontosít, a Fire Point neve is felmerült benne, amely egy 2023-ban alapított magán védelmi vállalkozás és amely FP-1 hosszú hatótávolságú csapásmérő drónokat, illetve Flamingó cirkálórakétákat gyárt. A The Kyiv Independent korábban arról számolt be, hogy a Fire Point egy védelmi korrupciós ügyben nyomozás tárgyát képezte, amely részben a Mindicshez fűződő kapcsolatait vizsgálta, akit a cég nem hivatalos haszonélvezőjeként tartottak számon. A Fire Point tagadta korábbi kapcsolatait Mindiccsel.

Ihor Fursenko, a csoport egyik kulcsfontosságú tagja, aki állítólag a rendszerből származó pénzt mosta tisztára, hivatalosan a Fire Point alkalmazottja volt, hogy megkíméljék a mozgósítástól, és lehetővé tegyék számára, hogy Ukrajnán kívülre utazzon – a tárgyaláson nyilvánosságra hozott párbeszédrészlet szerint.

A felvételen Fursenko Olekszandr Cukermann-nal beszélget, aki szintén vádlott az ügyben, és akit Zelenszkij később szankcionált. Cukermann kifejezetten azt kérdezi, hogy Fursenkónak sikerült-e hivatalos állást szereznie a Fire Pointnál. A Korrupcióellenes Ügyészség (SAPO) ügyésze megosztotta, hogy az ő adataik szerint Fursenko 2025. március 19. óta volt alkalmazott a Fire Pointnál adminisztrátorként.