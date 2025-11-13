Deviza
Zelenszkij
korrupciós botrány
Ukrajna

A korrupciós botrány beszippantja az ukrán drón- és rakétagyártó sztárvállalatot is

Az ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) nyomozása szerint Timur Mindics, Volodimir Zelenszkij elnök volt üzlettársa vezette azt a csoportot, amely pénzmosással és visszatérítésekkel foglalkozott az energetikai építkezések és beszerzések területén, beleértve az ukrán energetikai infrastruktúra védelmének kiépítését is. Az ukrán Fire Point neve is felmerült az eljárás során, amely egy 2023-ban alapított magán védelmi vállalkozás, és amely FP-1 hosszú hatótávolságú csapásmérő drónokat, illetve Flamingó cirkálórakétákat gyárt.
VG
2025.11.13, 17:10
Frissítve: 2025.11.13, 17:15

Lapunk már korábban megírta, hogy hosszas korrupciós nyomozás tárta fel a kapcsolatot az ukrán Fire Point védelmi vállalat és Zelenszkij régi üzlettársa, Timur Mindics között. 

Zelenszkij Patriot rakéta ukrán
Az ukrán elnök most nagy bajban van, miközben egy három éve háborúban álló országot vezet / Fotó: AFP

A gyanúsítottak letartóztatási meghallgatásai folyamatosan új részleteket tárnak fel arról, amit a nyomozók 100 millió dolláros pénzmosási ügyletnek neveznek a The Kyiv Independent szerint. 

A korrupcióellenes hivatal nyomoz

Az ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) nyomozása szerint Timur Mindics, Volodimir Zelenszkij elnök korábbi üzlettársa és szövetségese vezette azt a csoportot, amely pénzmosással és visszatérítésekkel foglalkozott az energetikai építkezések és beszerzések területén, beleértve az ukrán energetikai infrastruktúra védelmének kiépítését is. A Zelenszkij-kormány több más tagja is érintett az ügyben az ukrán lap jelentése szerint. 

Ukrán magán védelmi vállalkozás a középpontban

Bár az ügy az energiaágazatra összpontosít, a Fire Point neve is felmerült benne, amely egy 2023-ban alapított magán védelmi vállalkozás és amely FP-1 hosszú hatótávolságú csapásmérő drónokat, illetve Flamingó cirkálórakétákat gyárt. A The Kyiv Independent korábban arról számolt be, hogy a Fire Point egy védelmi korrupciós ügyben nyomozás tárgyát képezte, amely részben a Mindicshez fűződő kapcsolatait vizsgálta, akit a cég nem hivatalos haszonélvezőjeként tartottak számon. A Fire Point tagadta korábbi kapcsolatait Mindiccsel.

Ihor Fursenko, a csoport egyik kulcsfontosságú tagja, aki állítólag a rendszerből származó pénzt mosta tisztára, hivatalosan a Fire Point alkalmazottja volt, hogy megkíméljék a mozgósítástól, és lehetővé tegyék számára, hogy Ukrajnán kívülre utazzon – a tárgyaláson nyilvánosságra hozott párbeszédrészlet szerint.

A felvételen Fursenko Olekszandr Cukermann-nal beszélget, aki szintén vádlott az ügyben, és akit Zelenszkij később szankcionált. Cukermann kifejezetten azt kérdezi, hogy Fursenkónak sikerült-e hivatalos állást szereznie a Fire Pointnál. A Korrupcióellenes Ügyészség (SAPO) ügyésze megosztotta, hogy az ő adataik szerint Fursenko 2025. március 19. óta volt alkalmazott a Fire Pointnál adminisztrátorként.

