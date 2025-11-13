Deviza
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
turizmus
Gordon Ramsey
Dorothea Hotel

Világszenzáció: kiderült, miért járhatott hazánkban Gordon Ramsay – magyar luxushotellel kötött szerződést, megszólalt a sztárséf is

A Dorothea Hotel és a Gordon Ramsay Restaurants stratégiai együttműködést kötött, így 2026 nyarán Budapesten nyílik meg a közép-európai régió első Gordon Ramsay Bar & Grill étterme. A világhírű séf érkezése tovább erősítheti a főváros gasztronómiai vonzerejét, hiszen a koncepció a Ramsay-féle nemzetközi stílust és a prémium magyar alapanyagokat ötvözi majd. A sztárséfet a hét végén látták már egy hotel rooftop bárjában, ám úgy hírlett, fiát és annak baráti társaságát kísérte el fővárosunkba.
Zováthi Domokos
2025.11.13., 15:30

A Dorothea Hotel, Budapest, Autograph Collection és a Gordon Ramsay Restaurants Global stratégiai együttműködést kötött, amelynek keretében a világ egyik legismertebb kulináris márkája Budapestre érkezik – közölte a szállodacsoport. A megállapodás a vendéglátás két nemzetközi szinten vezető szereplője közötti hosszú távú együttműködés kezdetét jelenti, amelynek keretében a Gordon Ramsay Bar & Grill koncepció először valósul meg a közép-európai régióban. 

Gordon Ramsey Dorothea hotel
Gordon Ramsey, a világhírű brit séf Budapesten nyit éttermet / Forrás: Dorothea Hotel

Az étterem 2026 nyarán nyílik meg a Dorothea Hotel épületében, ezzel is növelve a város gasztronómiai vonzerejét a világ egyik legelismertebb séfjének érkezésével.

A világszerte elismert, több Michelin-csillaggal rendelkező séf és étterem-tulajdonos, Gordon Ramsay által alapított Gordon Ramsay Restaurants Global az Egyesült Királyság egyik legnagyobb, magántulajdonban lévő étteremcsoportja, amely a szigetországban több mint 30 éttermet foglal magában, és több mint 60-at nemzetközi szinten, Londontól Dubajig, Szingapúron át Chicagóig. A csoport összesen nyolc Michelin-csillaggal büszkélkedhet, és számos, világszinten kiemelkedő gasztronómiai élményt nyújtó vállalkozás fejlesztése mögött áll, köztük van a londoni Restaurant Gordon Ramsay, amely több mint két évtizede büszkén őrzi három Michelin-csillagát.

A hotel és a séf cége komoly együttműködést kötött

A Gordon Ramsay Bar & Grill megnyitásával a Dorothea Hotel egy világszerte nagy presztízsű éttermi hálózat tagjává válik, amely a séf jellegzetes stílusát és gasztronómiai filozófiáját képviseli a Föld számos pontján. Az étterem a Bar & Grill filozófiáját helyi kontextusban értelmezi majd újra, ötvözve a fenntartható gazdaságokból származó prémiumminőségű magyar alapanyagokat a Ramsay jellegzetes nemzetközi stílusával. A budapesti étlapon a híres séf amerikai és brit klasszikusok ihlette, jellegzetes ételei mellett a hagyományos magyar kedvencek kifinomult interpretációi is helyet kapnak majd. Gordon Ramsay így nyilatkozott: 

Budapest egy gyönyörű város, érdekes építészettel és gazdag kulturális és kulináris történelemmel. Örülök, hogy a Dorothea Hotelben megnyíló Gordon Ramsay Bar & Grill étteremmel csatlakozhatok ehhez a csodálatos gasztronómiai szcénához.

„Megtiszteltetés számunkra, hogy a közép-európai régióban az első Gordon Ramsay-étterem otthona lehetünk” – mondta William Boulton-Smith, a Dorothea Hotel igazgatója. Hozzátette: az együttműködés lehetővé teszi számukra, hogy a világ egyik legismertebb kulináris élményét Budapestre hozzák. Alig várják, hogy a nemzetközi utazókat és a helyi vendégeket egyaránt a Dorothea Hotel inspiráló környezetében üdvözölhessék, ahol hamarosan megkóstolhatják Gordon Ramsay jellegzetes fogásait. 

