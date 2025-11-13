Ha van valami, amire mindannyian kíváncsiak vagyunk, az az, hogy vajon más mennyit keres a mi munkakörünkben és pozíciónkban. Vajon annyit kapunk-e a munkánkért, amennyit az ér? Az Európai Unió friss bérátláthatósági irányelve éppen ebbe, a régóta zárt ajtókkal védett világba hoz friss levegőt, de ha figyelembe vesszük a bérek körüli általános titkolózást, akkor nyugodtan beszélhetünk erős huzatról is.

Bérátláthatóság – cégen belül hamarosan nyilvánosak lesznek a fizetések / Fotó: Jacob Lund / Shutterstock

A bérátláthatóságot célzó uniós irányelv 2023-ban született meg, és bár a kötelező implementáció határideje csak 2026. június 7., a magyar jogalkotás sem ülhet tétlenül. A feladat azonban nem csupán jogi természetű, hiszen kulturális, gazdasági és társadalmi beidegződéseket is érint. Olyan ritkán feltett kérdéseket kell megválaszolni, mint hogy mennyit ér ma a munka, és mennyit ér egy nő munkája egy férfiéhoz képest ugyanabban a pozícióban.

Az „egyenlő munkáért egyenlő bért” elve nem most került elő először. A magyar munka törvénykönyve már évtizedek óta tartalmazza ezt az alapelvet. Az 1992-es és a 2012-es törvényi rendelkezések is lefektették, hogy az azonos vagy egyenlő értékű munkáért ugyanannyi fizetés jár. Csakhogy az elvek és a valóság között gyakran szakadék tátong. És ahogyan azt a jogászok gyakran hangsúlyozzák: nem elég leírni valamit a törvénykönyvben, ha a gyakorlatban nem tudunk mit kezdeni vele.

Márpedig most kezdeni kell vele valamit. Az irányelv ugyanis nem csupán elvi megközelítést vár el, hanem konkrét, mérhető és nyilvános intézkedéseket. Bérjelentéseket kell készíteni, transzparens javadalmazási rendszereket kell felállítani, és bizony, az eddig gondosan zárt HR-fiókokat is meg kell nyitni. Ez akkor is nagy erejű változás lesz, ha nem most kell feltalálni a spanyolviaszt: a magyar jogszabályokban eddig is szerepeltek azok az objektív kritériumok, amelyek alapján a bérekben különbséget lehetett tenni. Tapasztalat, felelősségi kör, speciális képességek vagy egészségi állapot – mind-mind olyan tényezők, amelyek jogszerűen befolyásolhatják a fizetéseket.