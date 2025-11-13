Deviza
EUR/HUF383.88 -0.19% USD/HUF329.6 -0.66% GBP/HUF435.35 -0.04% CHF/HUF416.32 +0.12% PLN/HUF90.79 -0.04% RON/HUF75.48 -0.22% CZK/HUF15.89 +0.17% EUR/HUF383.88 -0.19% USD/HUF329.6 -0.66% GBP/HUF435.35 -0.04% CHF/HUF416.32 +0.12% PLN/HUF90.79 -0.04% RON/HUF75.48 -0.22% CZK/HUF15.89 +0.17%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX108,213.63 +0.06% MTELEKOM1,762 -2.11% MOL3,062 -0.71% OTP32,440 +0.75% RICHTER9,835 -0.56% OPUS527 -0.57% ANY7,480 +5.35% AUTOWALLIS153.5 +0.66% WABERERS5,600 -1.06% BUMIX10,577.88 +1.28% CETOP3,763.42 +0.15% CETOP NTR2,354 +0.15% BUX108,213.63 +0.06% MTELEKOM1,762 -2.11% MOL3,062 -0.71% OTP32,440 +0.75% RICHTER9,835 -0.56% OPUS527 -0.57% ANY7,480 +5.35% AUTOWALLIS153.5 +0.66% WABERERS5,600 -1.06% BUMIX10,577.88 +1.28% CETOP3,763.42 +0.15% CETOP NTR2,354 +0.15%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Budapest
magyar főváros
Time Out Market
gasztroélmény
gasztronómia

Budapest a gasztronómiában minden más várost megelőz Európában

Az elmúlt másfél évtizedben alaposan átalakult Magyarország gasztronómiai térképe, rengeteg új étterem és más vendéglátóipari egység nyitott meg, valóságos gasztroforradalom zajlott országszerte, így a fővárosban is. Talán ennek elismeréseként is, egy ismert turisztikai fórum ítészei Budapestet választották meg kontinensünk gasztrofővárosává.
Világgazdaság
2025.11.13, 16:38

A Saga utazási társaság több mint 5000 étterem Google-értékeléseit elemezte 125 európai városban, amelynek során azt vizsgálta, milyen gyakran szerepelnek bennük az „authentic” (autentikus) és „traditional” (hagyományos) szavak, valamint az összesített értékelések. Az eredmény talán meglepő: a kontinens legautentikusabb éttermi élményét a magyar főváros kínálja, azaz mondhatjuk: Budapest lett idén Európa gasztrofővárosa – írta meg az Origo

étterem Budapest éttermi árak, gasztrofőváros
Budapestet választották Európa gasztrofővárosává / Fotó: Hemis via AFP

Budapest kontinensünk gasztrofővárosa

Ez annak az elismerése, hogy Budapest gasztroprogramjai izgalmas és ínycsiklandó élményeket kínálnak egész évben. Borkóstolók, sörfesztiválok, piacok és különleges gasztronómiai rendezvények várják a magyarokat és a külföldi turistákat, ahol a látogatók elmerülhetnek a magyar konyhában, de akár más nemzetek ízvilágát is felfedezhetik. 

Ezek a programok kellemes élményeket kínálnak az ízek világában, legyen szó egy borvacsoráról, street food fesztiválról vagy egy tematikus gasztronómiai eseményről. És az itteni gasztroélmények elnegdhetetlen része egy pohár zamatos bor is. 

Az utóbbi években országszerte – így Budapesten is – gasztroforradalom zajlott. 

Számos új íz vagy régi íz új megfogalmazásban került az asztalokra, újszerű vendéglátóhelyek jelentek meg. Így van ez Budapesten is: a főváros gasztrotérképe alaposan átalakult az elmúlt 15 év során, és gasztronómiája évről évre egyre komolyabb rangot vív ki magának. Mind több Michelin-csillagos étterem nyílik, és nemrég átadták Közép-Európa első Time Out Marketjét is, amely a város legjobb éttermeit és séfjeit gyűjti egy tető alá.

Ha valaki rajong a gasztronómiáért, akkor a fantasztikus budapesti piacokat is érdemes végigjárni, ahol finom, helyi ételeket és zamatos termelői alapanyagokat lehet megkóstolni. 

A magyar konyha ízei továbbra is a hagyományokra épülnek: a sűrű, paprikás marhapörkölt (gulyás), a tejfölös csirkepaprikás vagy a Gundel-palacsinta – rummal átitatott mazsolával és dióval töltve – mind ikonikus fogások. Ebben a cikkben bemutatjuk, mely városok követik Budapestet a tízes listán az autentikus gasztroélményt tekintve.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu