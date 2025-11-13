Budapest a gasztronómiában minden más várost megelőz Európában

A Saga utazási társaság több mint 5000 étterem Google-értékeléseit elemezte 125 európai városban, amelynek során azt vizsgálta, milyen gyakran szerepelnek bennük az „authentic” (autentikus) és „traditional” (hagyományos) szavak, valamint az összesített értékelések. Az eredmény talán meglepő: a kontinens legautentikusabb éttermi élményét a magyar főváros kínálja, azaz mondhatjuk: Budapest lett idén Európa gasztrofővárosa – írta meg az Origo.

Budapestet választották Európa gasztrofővárosává / Fotó: Hemis via AFP

Budapest kontinensünk gasztrofővárosa

Ez annak az elismerése, hogy Budapest gasztroprogramjai izgalmas és ínycsiklandó élményeket kínálnak egész évben. Borkóstolók, sörfesztiválok, piacok és különleges gasztronómiai rendezvények várják a magyarokat és a külföldi turistákat, ahol a látogatók elmerülhetnek a magyar konyhában, de akár más nemzetek ízvilágát is felfedezhetik.

Ezek a programok kellemes élményeket kínálnak az ízek világában, legyen szó egy borvacsoráról, street food fesztiválról vagy egy tematikus gasztronómiai eseményről. És az itteni gasztroélmények elnegdhetetlen része egy pohár zamatos bor is.

Az utóbbi években országszerte – így Budapesten is – gasztroforradalom zajlott.

Számos új íz vagy régi íz új megfogalmazásban került az asztalokra, újszerű vendéglátóhelyek jelentek meg. Így van ez Budapesten is: a főváros gasztrotérképe alaposan átalakult az elmúlt 15 év során, és gasztronómiája évről évre egyre komolyabb rangot vív ki magának. Mind több Michelin-csillagos étterem nyílik, és nemrég átadták Közép-Európa első Time Out Marketjét is, amely a város legjobb éttermeit és séfjeit gyűjti egy tető alá.

Ha valaki rajong a gasztronómiáért, akkor a fantasztikus budapesti piacokat is érdemes végigjárni, ahol finom, helyi ételeket és zamatos termelői alapanyagokat lehet megkóstolni.

A magyar konyha ízei továbbra is a hagyományokra épülnek: a sűrű, paprikás marhapörkölt (gulyás), a tejfölös csirkepaprikás vagy a Gundel-palacsinta – rummal átitatott mazsolával és dióval töltve – mind ikonikus fogások. Ebben a cikkben bemutatjuk, mely városok követik Budapestet a tízes listán az autentikus gasztroélményt tekintve.