Háború a boltok polcain: a kormány kibővíti az árstopot – ezek a termékek lesznek olcsóbbak decembertől

A kabinet szerint az intézkedés már eddig is érdemi, akár 27 százalékos árcsökkenést hozott, és célja továbbra is a családok és a nyugdíjasok védelme az indokolatlan drágulással szemben. A kormány 2026. február 28-ig meghosszabbítja és további tizennégy alapvető élelmiszerre is kiterjeszti az árcsökkentést.
VG
2025.11.13, 16:53
Frissítve: 2025.11.13, 17:18

Újabb lépést tesz a kormány az árak letörése érdekében: február végéig marad az árcsökkentés, és december 1-jétől 14 új élelmiszerre is kiterjesztik a szabályt. Az intézkedés célja, hogy több pénz maradjon a családok zsebében.

kiskereskedelem, bolt, várásló, kosár, infláció, vásárlás kiskereskedelmi forgalom, árcsökkentés
December 1-jétől újabb 14 termékkör fog bekerülni az árcsökkentési programba / Fotó: Candy Retriever / Shutterstock

A kormány újabb lépést tesz az indokolatlan áremelések ellen: 2026. február 28-ig meghosszabbítja az árréscsökkentést, és december 1-jétől további 14 alapvető élelmiszerre is kiterjeszti azt 

– közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium. A módosításról szóló rendelet még ma este megjelenik a Magyar Közlönyben.

A döntés értelmében az árréscsökkentés a jövő hónaptól többek között a marhahúsok (fehérpecsenye, felsál), a sertésmájas és májkrém, valamint a félkemény és kenhető sajtok esetében is érvénybe lép. Emellett olyan alapvető zöldség- és gyümölcsfélék is bekerülnek, mint az alma, körte, szilva, szőlő, fejes káposzta, paradicsom, vöröshagyma, zöldpaprika, illetve a bébiételek.

Egyre tisztábban látszanak az árcsökkentés eredményei

A minisztérium közlése szerint az árréscsökkentés eddig is érezhetően fékezte az inflációt: a drogériákban átlagosan 27 százalékos, az élelmiszerüzletekben pedig 20 százalékos árcsökkenést hozott.

A kormány hangsúlyozta, hogy a cél továbbra is az, hogy megvédje a magyar családokat és nyugdíjasokat a túlzott drágulástól.

A kabinet az elmúlt hónapokban más területeken is nyomást gyakorolt a piaci szereplőkre: önkéntes árkorlátozásokat ért el a bankok, a biztosítók, a telekommunikációs vállalatok és a gyógyszeripar esetében is.

A kormány szerint a családbarát adópolitika, a nyugdíjasokat támogató intézkedések és az árréscsökkentések együtt járulnak hozzá ahhoz, hogy egyre több pénz maradjon a magyar háztartásokban, ami élénkíti a fogyasztást és segíti a gazdasági növekedést.

Mától érkezik a nyugdíjemelés, de Orbán Viktor még egy lapáttal rátett – „És itt nem állunk meg!”

Jövőre elkezdik bevezetni a 14. havi nyugdíjat is – emlékeztetett a miniszterelnök.

 

