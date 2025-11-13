Deviza
Eladva: hatalmas eredmény a Mészáros Csoporttól — lezárult a Doprastav a.s. és leányvállalatainak akvizíciója

A Mészáros Csoport közlése szerint a Talentis International Infrastructure Investments Operations célja, hogy a cégcsoport erőforrásaira és nemzetközi tapasztalatára építve tovább erősítse saját szakterületi know-how-ját, és növelje hazai és külföldi piaci jelenlétét a kelet-közép-európai régióban. Az EU-n belüli tranzakció következménye, hogy a Doprastav részvényplakettje, valamint 12 leányvállalata került a cégcsoport tulajdonába.
VG
2025.11.13, 15:51
Frissítve: 2025.11.13, 16:01

A Mészáros Csoport nemzetközi (EU-s) portfóliója tovább bővült: a horvátországi, romániai, németországi és bosznia-hercegovinai érdekeltségei mellett a több mint 70 éves múltra visszatekintő szlovák építőipari vállalattal – adta ki közleményben a csoport. A zárási feltételek teljesítését követően, 2025. november elején sikeresen lezárult a szlovák Doprastav a.s. többségi tulajdonrészének értékesítése, a Talentis International Infrastructure Investments Operations s.r.o. részéről történő megvásárlása. A tranzakció eredményeként a Doprastav a.s. többségi részvénypakettje, valamint 12 leányvállalata került a cégcsoport tulajdonába – írták.

EU
A vállalat megtartja EU-s stratégiai irányvonalát ezentúl is / Fotó: Csudai Sándor

Dusan Mraz megtartja kisebbségi részesedését a Doprastavban, és továbbra is az igazgatóság alelnökeként támogatja a vállalat stratégiai irányvonalát és folytonosságát.

Évente húszmilliárdnyi támogatást nyújt a Mészáros Csoport – videón mutatja be tevékenységét

Mélyépítési és vízgazdálkodási projektek az EU területén és azon kívül

A csoport közlése szerint a Talentis International Infrastructure Investments Operations célja, hogy a cégcsoport erőforrásaira és nemzetközi tapasztalatára építve tovább erősítse saját szakterületi know-how-ját, és növelje hazai és külföldi piaci jelenlétét a kelet-közép-európai régióban. 

A mélyépítési és vízgazdálkodási projektekben jelentős tapasztalattal bíró vállalat stabil pénzügyi háttérrel és fejlesztésorientált, határozott stratégiai vízióval rendelkezik, célzott beruházásaival pedig biztosítja a vállalat folyamatos növekedését.

Továbbá elkötelezett a meglévő munkaerő megtartása és a foglalkoztatás bővítése iránt, hozzájárulva a régió gazdasági fejlődéséhez.

A Doprastav akvizíciója fontos mérföldkő cégcsoportunk életében. A vállalat tevékenységi köre és szakmai tapasztalata kiválóan illeszkedik a Mészáros Csoport portfóliójába, erősítve pozíciónkat az építőipar meghatározó területein. A cég integrációja jelentős szinergiákat teremt, amelyek hozzájárulnak működésünk hatékonyságának, innovációs képességének további növeléséhez. Az együttműködés révén meglévő és leendő partnereink számára még magasabb színvonalú, komplex és fenntartható megoldásokat tudunk kínálni

 – emelte ki Mészáros Lőrinc, a Mészáros Csoport tulajdonosa.

A tulajdonosváltás zökkenőmentesen zajlik

Az új tulajdonos által kijelölt tisztségviselőket a közgyűlés megválasztotta, a hivatalos kinevezésük folyamatban van, ezt követően a vállalat irányítása egységes struktúrában folytatódik, biztosítva a működés folyamatosságát és a stratégiai célok zökkenőmentes megvalósítását.

