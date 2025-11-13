Korábban berobbant a Black Friday, mint máskor a karácsony, sorban érkeznek az árleszállítások

Novemberi „akciócunamivá” vált a Black Friday. Az értékesítési lehetőséget persze az üzletek és webshopok is felismerték, és igyekeznek „egymásra licitálni”. Nemcsak az akciók mértékében dúl a verseny, hanem az időzítésben is. Egyre előrébb hozzák a várva várt fekete pénteket, elrugaszkodva attól, hogy a Black Friday eredetileg az amerikai hálaadás utáni első pénteket jelentette (idén november 28-át). Az üzleti logika viszonylag egyértelmű: a boltosok abban reménykednek, hogy megelőzik a versenytársakat, és így náluk költik el a nemrég megkapott fizetésük egy részét a vásárlók. (Ugyan a szórás nagy, de a munkavállalók általában a hónap elején, illetve első felében kapják meg bérüket.)

Fekete péntek: hömpölyög a tömeg a plázákban / Fotó: Anadolu via AFP

Lehetőség az eladásra

Az üzleteknek jó lehetőség a Black Friday, erre utal a Kantar felmérése. Eszerint

a hazai potenciális vásárlók 79,4 százaléka tervezi, hogy online vásárol az idei Black Friday alkalmával, az átlagos tervezett költés pedig idén 130 ezer forint körül várható.

Leginkább háztartási kisgépeket, divatcikkeket, kozmetikumokat, tévét és játékokat terveznek vásárolni a magyarországi felhasználók. Az Emag, az egyik legnagyobb magyarországi webshop továbbra is hisz a hagyományokban, egyetlen napra, november 14-re korlátozza az akciókat, ugyanakkor 16 millió ruházati cikk és kiegészítő, 4,8 millió sporttal kapcsolatos termék, 4,5 millió szépségápolási termék, 3,8 millió barkács- és lakásfelújítási termék, valamint 3 millió játék lesz elérhető a román gyökerű virtuális áruházban. Az elektronikai cikkek sem maradnak ki az akciós kínálatból: háztartási kisgépből 200 ezer, okostelefonból, okoseszközből 130 ezer, IT-eszközökből és laptopokból pedig 75 ezer ajánlat várja majd a Black Friday-aloldalon a látogatókat.

Valószínűleg sokan korán kelnek majd bizonyára a következő termékek miatt:

Bosch WTH8520BBY szárítógép, 8 kg, 15 program – 149 999 forint

Apple MacBook Air 13" laptop – 349 990 forint

Bosch Easydrill 18V-40 akkus fúró-csavarozó – 19 990 forint

Minden esély megvan arra, hogy ezekből a termékekből kerüljön ki az Emag idei favoritja.