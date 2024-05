Nem csak a királyi házaknál fontos az utódlás kérdése

A családi vagyontervezési folyamatokat segítő kiadványt állítottak össze a Blochamps Capital, az Apelso Wealth Management és az MBH Bank szakértői.

A brosúrát bemutató pénteki háttérbeszélgetésen elhangzottak szerint a családi vállalkozásoknak mindenképpen szembesülniük kell valamikor az utódlással és a családi vagyontervezéssel. „Sokan gondolják újra az elmúlt évek tanulságait, levonva vállalkozásuk működését és a vagyonuk hosszú távú megőrzését szolgáló irányítási struktúrákat. A generációváltással kapcsolatos szolgáltatási skála is egyre szélesebb, és a korábbinál nagyobb agilitást és dinamizmust foglal magába, hiszen a vagyonkezelés elmúlt évtizede jelentős működési és szemléleti változásokat is hozott a pénzügyi szolgáltatók körében. Ennek következtében a világ vagyonosainak hatékony kiszolgálása az elkövetkező években sokkal komplexebbé, szofisztikáltabbá válik, az olyan célokra összpontosító pénzügyi kooperációk kialakítása, összegzése, mint az oktatás, az ingatlanügyek, a a biztosítás és az egészségügy, pedig mára komplex vagyontervezési alapaspektusokká váltak” – hívta fel a figyelmet Karagich István, a Blochamps ügyvezető igazgatója. Hozzátette: az időben történő felkészülés, a generációs bizalmi kapcsolat és a sikeres utódlás menedzselése elengedhetetlen az üzleti folyamatok zavartalan folytatása érdekében. Az utódlás mellett a családi vállalkozások pénzügyi tervezése, szervezése és vagyonkezelése is kritikus szerepet játszik a hosszú távú stabilitás és a sikeres működés szempontjából.

Sokan csak a kezdeti lépésekig – vagy addig sem – jutottak még el

A Blochamps ügyvezetője arra is kitért, hogy 2010 óta a privátbankárok által kezelt Magyarországon 2349 milliárdról több mint a háromszorosára, 8500 milliárd forint fölé nőtt 2024-re,

ám a befektetési eszközök egymáshoz viszonyított aránya, a portfóliók komplexitása közel sem változott annyit, mint ilyen mértékű vagyoni gyarapodás mellett elvárható volna.

Ez azért probléma, mert valójában a pénzügyi szolgáltatók számára is kulcsfontosságú a befektetői tudatosság mélységének építése, illetve az, hogy megalapozott szakmai információkon alapuló döntések szülessenek ebben az ügyfélkörben.

Az elmúlt öt évben alakult meg a legtöbb családi és professzionális vagyonkezelő vezetésével működő vagyonkezelési struktúra. A többség azonban pusztán a bizalmi vagyonkezelési és/vagy alapítványi jogi keretrendszer megteremtéséig jutott el. Az igazán nagy falat a vagyon megőrzése, gyarapítása és a vagyon tulajdonosainak, azaz a családtagoknak a kiszolgálása – az úgynevezett Family Office. Ez pedig gyakran nem vagy csak rendkívüli erőfeszítések mellett oldható meg »házon belül«, azaz kizárólag a családtagok segítségével. Ráadásul a legrátermettebb család sem képes komoly felkészülés és tervezés nélkül megalkotni a gyakran generációkon átívelő időtávon is sikeres családi vagyonkezelés receptjét

– emelte ki Illés István, az Apelso Wealth Management cégtársa.

A szakértők szerint az utódlás kérdésének a problémáját ráadásul sok cégvezető elintézi azzal, hogy az örökösök majd úgyis átveszik a cég irányítását. Ez viszont többnyire nem ilyen egyszerű, hiszen mire a visszavonulni készülő vezető átadná a stafétát, már a gyermekei is a negyvenes-ötvenes éveikben járnak, és többnyire felépített életpályával, egzisztenciával rendelkeznek, amit a családi cég átvétele érdekében nem feltétlenül szeretnének félredobni. Sokan pedig még addig sem jutnak el, hogy haláleseti rendelkezéssel egészítsék ki a szerződéseiket, vagy bővítsék az aláírási jogosultsággal rendelkezők körét a vállalkozásukban. Illés István szerint viszont a döntési jogkör nehézkes elengedése nem magyar sajátosság a visszavonulás előtt álló cégtulajdonosok részéről: nálunk csak annyiban tér el a helyzet, hogy a rendszerváltáskor vállalkozást építeni kezdő vezetők közül sokaknál pont mostanra kezd égetővé válni ez a probléma.

Időben kell cselekedni

„Az elmúlt évek során a privátbanki szakma, a pénzügyi portfóliómenedzsment és a bizalmi vagyonkezelők laza együttműködésben, mégis jellemzően önmaguk álltak rá olyan fejlődési pályára, melynek eredményei 2023 végére több mint indokolttá tették egy formálisan összehangolt szolgáltatási struktúra kialakítását. Hisszük, hogy a holisztikus Wealth Management koncepció a családok vagyontervezési igényeit a piaci szereplők kooperációján keresztül minden korábbinál izgalmasabb szolgáltatások formájában tudja majd kiszolgálni” – mondta Pleschinger Gyula Márk, az MBH Bank igazgatója.