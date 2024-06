A magyar dinnyét és Szoboszlait is népszerűsíti külföldön a Lidl

„Hálával tartozunk a Lidlnek, hogy a szívén viseli a magyar gazdák, azon belül pedig a magyar dinnyetermelők sorsát” – mondta az idei dinnyeszezont beharangozó, a Lidl Magyarországgal közös sajtótájékoztatóján Nobilis Márton, az Agrárminisztérium (AM) élelmiszeriparért és kereskedelempolitikáért felelős államtitkára. Külön kiemelte, hogy a diszkontlánc nemcsak dinnye a magyarországi értékesítéssel segíti a hazai termelőket, hanem azzal is, hogy már öt országban, Szlovákiában, Csehországban, Romániában, Lengyelországban és Litvániában is árusítják a magyar dinnyéket. Az agrártárca pedig minden kezdeményezésben partner, amely a hazai termelők javát szolgálja.

Tavaly még augusztusban is tartott a dinnye szürete / Fotó: Komka Péter / MTI

A minisztérium bízik abban, hogy a magyar termékek térnyerése minél több élelmiszer esetében megvalósul, amihez viszont fontos, hogy a hazai élelmiszeripar fejlődjön és képes legyen a nagy nemzetközi kiskereskedelmi hálózatokban itthon és külföldön is megjelenni. Az AM ebben az uniós forrásokkal tudja segíteni, és reménykedik abban, hogy jelenlegi uniós ciklusban az ágazatot segítő 750 milliárd forint révén létrejövő fejlesztésekkel a magyar termelők és a hazai élelmiszeripar hatékonyabban, nagyobb mennyiségben és jobb minőségben lesz képes az élelmiszer-előállításra, ezzel piacnyerésre itthon és külföldön egyaránt.

A holnap induló labdarúgó Európa-bajnoksággal kapcsolatban pedig megjegyezte:

azt is köszönjük a Lidlnek, hogy az általuk minden országban gyártott kártyás albumuk közepén Szoboszlai Dominik szerepel, ezzel is jelezve, hogy nekik fontos a magyar piac és Magyarország.

Ha jó a termés, nem háború tárgya a dinnye

Az államtitkár a tájékoztató után a Világgazdaság kérdésére elmondta, hogy az utóbbi időben egyre kevésbé terhelt feszültségekkel a dinnyeszezon. Ez szerinte annak is köszönhető, hogy jó a tárca kapcsolata a külföldi tulajdonú kiskereskedelmi láncokkal, amelyek belátták: a magyar fogyasztók számára a hazai dinnye minősége a garancia. Szerencsére idén is jó termés várható, ami csökkenti az veszélyét, ugyanakkor az mindig előfordulhat, hogy egy-egy termelő elégedetlenkedik az aktuális felvásárlási árral – tette hozzá.

Nemcsak a hazai fogyasztók, hanem a beszállítók és a teljes magyar gazdaság számára fontos pillanat a dinnyeszezon kezdete. Bár ez most idén nem kizárólag a görögdinnyéről szól, hanem arról, hogy a Lidl, mint piacvezető magyarországi áruházlánc szeretné az élről támogatni a magyar beszállítókat, amivel egyben segítik a magyar gazdaságot a kormány törekvéseivel összhangban – mondta a tájékoztatón Grósz Jenő, a Lidl Magyarország igazgatóságának elnöke. Éppen ezért indították el 2013-ban a „Lidl a magyar beszállítókért” programot, vagyis hogy helyzetbe hozzák a magyar vállalkozásokat, és népszerűsítsék a kiváló minőségű magyar termékeket, legyen szó pékárukról, tejtermékekről, friss húsokról, vagy éppen zöldségekről és gyümölcsökről. A programban ma már 500 hazai beszállítóval dolgoznak együtt, amelyeknek 4500-nál is több hazai terméke található meg a Lidl áruházainak polcain.

Ezek a termékek garanciát jelentenek

a jó minőségre,

a kedvező árakra és

a fenntarthatóságra

– sorolta. Előnye a programnak, hogy az exportpiaci megjelenést is segíti, ennek az együttműködésnek köszönhetően pedig a partnerek közel harmada került be termékeivel 28 európai országba.

A görögdinnye a Lidl számára már hosszú évek óta nagyon fontos, egyik olyan gyümölcs, amelyet itthon kiváló minőségben termelnek.

Az idei szezonkezdet előreláthatóan június 21-e lesz, akkor kezdik kiszállítani a Lidl több mint 200 hazai áruházába, majd július 1-jétől már kizárólag magyar görögdinnye lesz a kínálatban.

Még a magos a legnépszerűbb

A termelők beszámolói szerint az idei termés nagyon jó, zamatos, édes, friss görögdinnye várható, és remélik, hogy az időjárás is kedvező lesz a szezonban.

A fogyasztóknál azt látják, hogy a legkedveltebb továbbra is hagyományos magos dinnye, de a vásárlók egyre nyitottabbak a mag nélküli, sárga bélű és a minidinnyék iránt is. A Lidl beszállítói összesen 600 hektáron termelnek dinnyét, és kizárólag nekik szállítanak. Grósz Jenő szerint az együttműködés sikerességét az is jól mutatja, hogy 2018 óta csaknem megháromszorozták a forgalmat.

A tavalyi szezon egyébként kivételesen jól sikerült, akkor 100 százalékos növekedést sikerült elérni a forgalmazott görögdinnye mennyiségében.

Az elmúlt hat évben mintegy 45 ezer tonnát értékesítettek itthon, 6,7 milliárd forint értékben jutott el magyar görögdinnye a külföldi Lidl-áruházakba, és összességében 14 milliárd forint értékben szállítottak be hozzájuk a magyar dinnyetermelők.