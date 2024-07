Diákmunka: kiderült, mire gyűjtenek a fiatalok

A nyári szünettel együtt megkezdődött a diákmunkaszezon is, a jelentkezések száma ebben az időszakban a legmagasabb. Ezzel párhuzamosan beindult a fesztiválok időszaka is, a fiatalok pedig szívesen gyűjtenek ezekre, a nem éppen diákpénztárcára szabott eseményekre, amely tovább fokozza a diákmunkák iránti érdeklődést. A rövid távú tervek megvalósítása mellett azonban sokkal céltudatosabb a fiatal generáció: a pénzkereseten túl, a szakmai tapasztalat szerzése is a diákmunka-vállalás felé tereli őket – számol be tapasztalatairól a Mind-Diák.

Sokan a diákmunka segítségével megkeresett jövedelemből finanszírozzák a nyári szórakozást/ Fotó: Bach Máté

Itt a fesztiválszezon, diákmunka is segítheti a belépőjegyek megvásárlását

A nyárral együtt kitört a fesztiválszezon is, számtalan lehetőség közül választhatnak a bulizni vágyók:

Ezeken a rendezvényeken továbbra is nagy arányban vesznek részt magyar fiatalok, a jegy- és italárak, valamint a szállás költségei azonban jelentősen megterheli a fesztiválozók pénztárcáját. Nem meglepő, hogy

a nyári diákmunka-vállalás egyik fő motivációi közé tartozik a fesztiválozásra gyűjtés,

ugyanakkor a diákok zöme még mindig részben a szülőkre támaszkodik.

Mennyit kereshetnek a diákok?

Göbl Róbert, a Mind-Diák Szövetkezet vezetője a diákmunka órabérekkel kapcsolatban elmondta,

továbbra sem lehetnek alacsonyabbak a mindenkori minimálbérnél, ami 2024-ben bruttó 1534 forint óránként, míg a garantált bérminimum bruttó 1874 forint óránként.

Utóbbit azok kaphatnak, akik középfokú végzettséget, azaz érettségit, vagy szakképzettséget igénylő munkakörben helyezkednek el. Ezt az összeget a 25 év alattiak nettó jövedelemként kapják kézhez az szja-mentességnek köszönhetően.

Az átlag diákmunka-órabérekek bruttó 1600-2500 forint között mozognak a 2024-es nyári szezonban, de ennek többszörösét is megkereshetik a fiatalok, ha például jogosítvánnyal, speciális szaktudással vagy nyelvtudással rendelkeznek. Hasonló a helyzet a gyakornoki pozíciók esetében, amelyek a legkiemelkedőbbek a Mind-Diák adatai szerint: a 25 év alatti tanulóknál ez bruttó, amely az ő esetükben nettó 1 874 és 2 500 forintos óránkénti összeg közötti sávban mozog.

A mérnöki, pénzügyi állásoknál jellemző a magasabb, 2000-3000 forintos órabér, az IT-s munkák terén pedig nem ritka a 3000-4000 forintos vagy afeletti sem.

Ezzel ellentétben a könnyű fizikai, egyszerű betanított vagy adminisztratív munkáknál átlagban 1600-1900 körüli órabérekre lehet számítani. „Ma már nem olyan nehéz diákként megkeresni például egy Sziget-napijegy árát, ami majdnem 33 ezer forint. Ha például a 25 év alatti fiatal a nyári szünetben két hetet dolgozik heti 40 órában, 1700 forintos órabérrel számolva 136 ezer forintot kereshet. Ebből már nem csak egy napijegyet tud megvásárolni” – említette példaként Göbl.