Véget ért az érettségi: a felvételizők idén is nagy versenyre számíthatnak

Van, aki már el is felejtette, miközben sokaknak ez a hét is a vizsgákról szólt. Szerdától azonban ők is fellélegezhettek: hivatalosan is véget ért az idei érettségi időszak. A felvételizők ugyanakkor továbbra is izgalmas időszak elé néznek, hamarosan ugyanis kihirdetik a ponthatárokat, így kiderül, ki hol kezdheti meg szeptembertől a felsőfokú tanulmányait. Bár az idei ponthatárok nem ismertek, de azért érdekes lehet, hogy hova volt a legnehezebb tavaly bekerülni.

A felvételizők idén is nagy versenyre számíthatnak / Fotó: Lehoczky Péter LP Békés Megyei Hírlap

Vége az érettséginek, de a felvételizők tovább izgulhatnak

Két hónapon át, május 3. és július 3. között 1161 helyszínen több mint 112 700-an vizsgáztak a 2024-es a tavaszi érettségin. A diákok az írásbeliket már májusban letudták, június 5–12. között pedig az emelt szóbelik következtek, amiket végül a középszintű szóbelik zártak. Bár a nehezén már túl vannak az érettségizők, néhány dologra még oda kell figyelniük a következő hetekben – hívja fel rá a figyelmet az Eduline.

Július 10-én lezárul az ügyintézés az e-felvételi rendszerben – miként azt korábban lapunk is megírta –, a diákok eddig módosíthatnak az egyetemi felvételijükön. Azaz még:

feltölthetik a jelentkezési határidőt követően szerzett dokumentumaikat,

módosíthatnak a jelentkezési helyek sorrendjén (ezt mindössze egy alkalommal, illetve egyes adatokon),

visszavonhatnak egy-egy, vagy az összes jelentkezési helyre szóló jelentkezésüket

vagy felvehetnek új jelentkezési helyet.

Utóbbinál érdemes tudni, hogy új jelentkezést csak akkor vehető fel, ha egy adott szaknál a jelentkezés során már megjelölték az állami ösztöndíjas formáját.

Meddig kell várni a ponthatárokra?

A felvételizők idén is nagy versenyre számíthatnak, miután 120 990 fő adta be a jelentkezését valamelyik hazai egyetem szeptemberben induló képzésére. Az Oktatási Hivatal (OH) szerint a jelentkezők

67 százaléka alapképzésre,

20 százaléka mesterképzésre,

10 százaléka osztatlan szakokra,

3 százaléka pedig felsőoktatási szakképzésre jelentkezett.

Hogy kit hová vettek fel, arra sem kell sokáig várni, július 24-én kihirdetik a ponthatárokat. Bár a ponthatárhúzást ekkor tartják, a hivatalos besorolási döntésre egy kicsit tovább kell várnia a felvételizőknek. Ez legkésőbb 2024. augusztus 1-jéig érkezik meg az Oktatási Hivataltól, a határozatot a diákok az E-felvételi rendszeréből, a Hivatalos iratok menüpontból tudják majd letölteni.