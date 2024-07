Magyar innováció segíthet a kórházi fertőzések kiszűrésében

Több mint 90 magyar kis- és középvállalkozás kapott lehetőséget arra az elmúlt fél évben, hogy nemzetközi színpadon mutassa be egészségügyi innovációit. Az EIT Health InnoStars, az Európai Unió intézményeként működő Európai Innovációs és Technológiai Intézet egészségügyre fókuszáló egysége és az iLex Group egészségügyi Innovációs Versenyén az OrthoGraph Kft. megosztott első díjat kapott az egészségügyi intézményeknek szánt létesítménygazdálkodási megoldások kategóriában. A fejlesztés a kórházak tisztasági ellenőrzését, valamint a kórházi ágyak 3D épületinformatikai szolgáltatással történő menedzsmentjét teszi lehetővé.

A kórházi tisztaság ellenőrzése életeket menthet / Fotó: Shutterstock

Korbuly Ádám, az OrthoGraph Kft. alapítója, technológiai igazgató a Világgazdaságnak elmondta, a cégük elsődleges tevékenysége egy nemzetközileg is elismert egyedülálló technológiai fejlesztés, melynek révén úgynevezett digitális ikret készítenek az épületekről. „Olyan technológiát találtunk ki, amellyel rendkívül gyorsan és nagy pontossággal lehet épületeket felmérni és grafikusan leltározni. A digitális iker teljes valójában kiszolgálja az épület üzemeltetését az épület üzemeltetési vagy használati életciklusában.

Már a kivitelezés kezdetétől egészen a lebontás végéig adjuk ezt a technológiát és a szolgáltatást is – mondta el. Azt is elmagyarázta, hogy nagyon bonyolult és drága folyamat egy hatalmas épület »feltérképezése«, magas képzettségű embert igényel, ráadásul nagyon monoton tevékenység, az emberek megcsömörlenek tőle. Vannak ugyan technológiák, amelyekkel meg lehet könnyíteni, egyszerűsíteni ezt a munkát, mint a lézerszkennelés, de a legolcsóbb szkenner is 8 millió forintnál indul, illetve van, amelyik több 100 millióba kerül. tette hozzá.

Ehhez képest mi egy olyan technológiát találtunk ki, ahol egy egyszerű telefonnal vagy Ipaddal kimegy egy középfokú végzettségű ember és fel tudja venni úgy a teljes épületet, hogy az ujjával berajzolja.

- közölte a szakember. Mint mondta, utána a program instrukcióinak megfelelően elvégez néhány mérést egy lézeres távolságmérővel, és kialakul az épület 3D alaprajza. Ráadásul nagyon pontosan. Tehát akár alacsony képzettségű emberek nagyon pontos alaprajzot tudnak készíteni egy látványos, sok esetben szórakoztató technológiával.”