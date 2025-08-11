Szeméttelepre kidobott egymilliárd dollár értékű bitcoin: óriási áttörés jöhet az évszázad bénázásában – a tulajdonos megtalálta a megoldást

Időről időre felkapják megjelenik a hírekben James Howells kálváriája, aki arról lett ismert, hogy állítása szerint partnere 2013-ban kidobta azt a merevlemezét, amin 8 ezer bitcoin található.
A pórul járt brit férfi állítása szerint azt is lehet tudni, hogy az elveszett adathordozó melyik szeméttelepre került, ezért az évek során különböző módon megpróbálta azt visszaszerezni, indított pert a helyi tanács ellen, de azzal is próbálkozott már, hogy egyszerűen megvásárolja az egész szeméttelepet, annak minden tartalmával.
Persze felmerült már a mesterséges intelligencia vagy épp robotkutya bevetése is, hogy azonosítsák, a kupac mely területén találhatók az elveszett bitcoinok, melyek értéke ma már közelíti az egymilliárd dollárt.
Howells eddig mindenhol falakba ütközött, ám továbbra sem adja fel 12 éve tartó küldetését a The Block beszámolója szerint. Bár a bíróság nem adott neki igazat, így a szeméttelepet nem túrhatja fel, sőt azt is kimondta, hogy a tanács a merevlemez tulajdonosa, ám azért a férfi némi részsikert is elért, hiszen
jogilag továbbra is ő a birtokosa a merevlemezen található adatoknak az ítélet szerint.
Ez ugyan némileg ellentmond a „a kód a törvény” és a „nem a te kulcsod (nincs meg a kulcsod), nem a te bitcoinod (nincs meg a bitcoinod)” szólamokat hangoztató bitcoinrajongóknak, de arra már elegendő lehet, hogy a férfi egy tokent indítson.
Az elveszett merevlemez tartalmának tokenizálásából származó bevételből eredetileg a szeméttelep megvásárlását és felkutatását finanszírozta volna, ám a tanács elutasító döntése után a cél már egy, a nyolcezer bitcoin jogi tulajdona által fedezett, fizetésekre fókuszáló ökoszisztéma létrehozása a bitcoin blokkláncon. A Howells által indított kriptovaluta neve Ceiniog Coin (INI) lesz, ami
a tervek szerint októberben indul el, és hamarosan következhet a kezdeti értékesítés (ICO) is.
Az elveszett bitcoinok így újjászülethetnek a blokkláncon egy újfajta token képében, és a mémcoinok sikerének árnyékában még az sem zárható ki, hogy végül Howells az elveszett összegnél nagyobb vagyonhoz jut az igazán kriptós megoldás következtében. Mindeközben a szeméttelep feltúrását környezeti okok miatt ellenző tanácsnak sem kell aggódnia.
